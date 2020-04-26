Брестчане поддержали борцов с аккумуляторным заводом 26.04.2020, 21:44

В городе появились листовки «Свободу активистам и нет - заводу».

В разных местах Бреста и Брестского районов появились листовки в поддержку арестованных активистов Александра Кабанова, Дмитрия Бекалюка и Дмитрия Андросюка, передает «Радыё Рацыя».

На листовках фото активистов с надписями: «Свободу активистам и нет - заводу». Как рассказал Роман Кисляк, правозащитник из Бреста:

Фото: Радыё Рацыя

- Листовки и плакаты про требование освободить активистов, которые были арестованы и сейчас находятся в ИВС Ленинского РОВД Бреста. В разных местах, на остановках, столбах, местах размещения информации, рекламных объявлений, афиш появились эти плакаты, листовки. Активисты, которые против завода, таким образом, пытаются поддержать задержанных и арестованных.

Фото: Радыё Рацыя

Напомним, что Александр Кабанов, Дмитрий Бекалюк и Дмитрий Андросюк были задержаны милиционерами 17 апреля и приговорены к 15 суткам ареста за «организацию и проведение массового мероприятия».

Фото: Радыё Рацыя