Мутация коронавируса: когда появится новый «супертип»? 28.04.2020, 8:16

Фото: Getty Images/iStock

Мутировавшие штаммы вируса оказались более заразными.

Меры, принимаемые во всем мире для борьбы с эпидемией COVID-19, позволяют человечеству узнать больше об этом смертельном вирусе, пишет китайское издание «Хуаньцю шибао» (перевод - inosmi.ru).

Согласно недавней статье, опубликованной в американском журнале «Proceedings of the National Academy of Sciences», на сегодняшний день существует три типа коронавируса, которые зависят от особенностей иммунитета различных групп населения. Академик Чжун Наньшань также заявил, что новый вирус посредством мутации адаптируется к окружающей человека среде и становится более заразным. Какое еще влияние окажет постоянная мутация COVID-19? Появится ли в конечном итоге «супертип» этого вируса, как беспокоятся в интернете?

Исходный тип вируса преобладает в США и Австралии

Согласно статье, опубликованной в журнале «PNAS», исследователи из Кембриджского университета в Великобритании проанализировали 160 геномов коронавируса со всего мира и установили, что «самый первый тип вируса в основном распространен в США и Австралии, а не в Ухане». Но в то же время в статье подчеркивается, что доказательства, собранные в разных уголках мира в настоящее время, не дают четкого представления о конкретном месте первоначального происхождения вируса.

Главный автор статьи академик Королевского общества биологии, генетик Кембриджского университета Питер Форстер рассказал корреспонденту «Хуаньцю Шибао», что целью данного исследования было составление карты эволюции и распространения коронавируса нового типа посредством наблюдения за 160 геномами вируса, отобранными в мире с декабря прошлого года по март этого года.

В ходе анализа эволюционных связей COVID-19 учеными было выявлено три типа данного вируса — А, В и С. Тип А, который наиболее близок к вирусу, обнаруженному у летучих мышей и ящеров и который раньше всех передался человеку, хотя и был найден в Ухане, но не имеет ничего общего с тем типом вируса, поразившим материковый Китай. Тип А в основном встречается в США и Австралии. «Как минимум две трети подтвержденных случаев заболевания в Соединенных Штатах связаны с вирусом этого типа». На самом деле, в Ухане был распространен тип В, который мутировал из исходного типа вируса. Во Франции, Испании, Италии, Великобритании и других европейских странах был обнаружен тип С, который произошел от типа В. Образцы коронавируса типа С не встречались на материковом Китае, но обнаружились в Сингапуре, Гонконге, Южной Корее и других регионах.

Отчет об исследовании, опубликованный Кембриджским университетом, привлек повышенное внимание западных научных кругов и средств массовой информации. В комментариях под соответствующей публикацией британской газеты «Метро» интернет-пользователи заявили, что сейчас они поняли, что COVID-19 не так прост и что ранние заявления об «уханьском вирусе» были несправедливыми.

Форстер подчеркнул, что коронавирус нового типа мутировал слишком быстро, поэтому ученым было трудно отследить полную цепочку его мутаций. В настоящее время исследователи расширили объем образцов до 1001 геномов вируса. Несмотря на то, что результаты исследования еще не опубликованы, уже обозначаются некие закономерности. Форстер признал, что его коллеги из других стран настаивали на том, что «вирус, распространившийся в западных странах, скорее всего, пришел из Уханя». Несмотря на это, он был уверен в выводах, полученных его исследовательской группой: «Можно констатировать тот факт, что самые ранние образцы COVID-19, обнаруженные в Ухане, относятся к типу В, а не к исходному типу А. Вирус типа А существовал в Ухане, но только в очень небольшом количестве».

Мутировавшие типы вируса, встречающиеся за границей, более заразны?

Почему в США и Австралии обнаружилось больше случаев коронавируса, принадлежащих к типу А? Форстер считает, что это связано с особенностями генов и иммунной системы местных групп населения. Простыми словами, вирус типа А не мог адаптироваться в Ухане, поэтому мутировал в более агрессивный тип В. В США и Австралии тип А нашел большое число доступных «хозяев», в результате чего и начал быстро распространяться.

12 апреля директор Института вирусологии Уханьского университета Ян Чжаньцю рассказал корреспондентам «Хуаньцю Шибао», что в разных регионах мира распространяются различные типы вирусов, и это действительно связано с расой. Так называемая «популяционная восприимчивость к вирусу» в научном сообществе означает приспособляемость вируса к иммунной системе людей, проживающих в определенной местности. Кроме того, вирус адаптируется к животным-хозяевам и окружающей среде данной местности.

В недавнем интервью академик Чжун Наньшань подчеркнул, что COVID-19 очень быстро адаптировался к человеческому организму благодаря генной мутации, поэтому и интенсивность его распространения относительно велика. Для сравнения, смертность от коронавируса в 20 раз больше, чем от гриппа, этому действительно стоит уделить повышенное внимание. Отсюда многие беспокоятся, действительно ли вернувшиеся из-за границы носители мутировавших типов вируса более заразны?

По словам Яна Чжаньцю, к мутировавшим типам вируса, встречающимся за границей, могут быть восприимчивы только местные жители, а не китайцы, поэтому эти типы вряд ли вызовут вспышку в Китае. По его мнению, быстрое распространение вируса, с одной стороны, связано с числом его носителей, с другой, — имеет тесную связь с мобильностью людей. Сейчас в Китае мало новых случаев заболевания, потому что страна перекрыла каналы распространения эпидемии. Китай принял строгие меры изоляции для тех, кто возвращается из-за рубежа, это снизило возможности передачи вируса из-за границы и остановило его распространение. «Даже если в Китай проникнет тип вируса, который распространен в других странах, он не сможет адаптироваться. Для этого вирусу необходимо еще раз пройти процесс мутации. Таким образом, жителям Китая не нужно беспокоиться о том, что люди, возвращающиеся из-за границы, завезут еще более страшные разновидности вируса. Пока соблюдаются меры профилактики, контроля и изоляции, а также блокируются условия для передачи вируса, все будет в порядке».

Появление «супертипа» вируса маловероятно?

Вслед за непрерывным распространением коронавирусной инфекции в мире также возникают опасения, что в процессе дальнейшего распространения вирус будет продолжать мутировать, или даже появится «супертип». Ян Чжаньцю пояснил, что, возможно, в будущем обнаружатся новые типы COVID-19, но это произойдет не сразу. На вопрос появится ли в конечном итоге «супертип» вируса он ответил: «Вовсе не обязательно». Потому что, чем больше мутирует вирус, тем сильнее будет адаптивность людей к этому вирусу, соответственно его способность к передаче будет снижаться, и вызвать пандемию будет непросто. В практике нет ни одного случая, когда число типов влияло бы на силу вируса. «Но стоит отметить, если место мутации вируса окажется уязвимым, то возможна более крупная вспышка», — заявил Ян Чжанцю.

Какое влияние окажет непрерывная мутация коронавируса на текущую борьбу с эпидемией? По мнению Яна Чжаньцю, различные типы вируса тесно связаны с его патогенностью. Например, тип, распространенный в Италии, обладают более высокой смертностью и патогенностью, в то время как тип, распространенный в Южной Корее и Японии, наоборот, имеет более низкие показатели патогенности и смертности. «Тяжесть заболевания, вызываемого разными типами, отличается, соответственно будут различны и методы лечения. В настоящее время мутация коронавируса оказывает большее влияние на изготовление вакцины. «К примеру, тип вируса, распространенный в Китае, принадлежит к типу В. Если мы используем вакцину против коронавируса типа В для предотвращения заражения в зоне, пораженной вирусом типа А, эффективность будет низкой». Это похоже на ситуацию ежегодной мутации вируса гриппа. Если использовать предыдущую вакцину против гриппа для предотвращения эпидемии следующего года, она не сработает. Ян Чжаньцю считает, что при появлении новых типов вируса необходимо разрабатывать и новые вакцины. Конечно, теоретически может существовать вакцина, которая будет эффективна в борьбе со всеми тремя типами вируса, но это повышает сложность разработки такой вакцины.

Условно говоря, мутация вируса не может оказать большое влияние на лекарственные препараты, поскольку они направлены преимущественно на процесс размножения вируса, в то время как вакцины направлены на сам вирус. Вирусная инфекция связана с рецепторами. Пока препарат блокирует рецепторы вируса на ранней стадии, заражение не произойдет, какой бы тип вируса это ни был.