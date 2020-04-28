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10 привычек, которые помогут сбросить лишний вес

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  • 28.04.2020, 12:18
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10 привычек, которые помогут сбросить лишний вес

Эти несложные правила сохранят фигуру и здоровье.

Для того чтобы быстро похудеть, достаточно придерживаться простых правил в распорядке дня, уверяют специалисты, пишет utro.ru.

Первое правило: голодовки не помогают здоровому снижению веса. Питаться нужно часто, но небольшими порциями.

Утренний прием пищи нужно разделять на два раза: первый раз следует завтракать через полчаса после пробуждения фруктом или стаканом сока – так организм будет "запущен". А полноценно позавтракать можно спустя еще 30 минут– для этого хорошо подойдет омлет с овощами или яичница.

Третий шаг – сбалансированный обед. 50% основного приема пищи должны составлять овощные салаты, заправленные оливковым маслом. 25% следует отводить на нежирное мясо, яйца или рыбу и каши и еще 25% на хлеб с отрубями. Также необходимо включать в рацион супы.

Для перекуса лучше использовать орехи, фрукты или овощи.

Пятое: нужно очень тщательно пережевывать пищу – это позволит организму лучше усваивать питательные вещества. Кроме того, так быстрее пройдет чувство голода.

Для укрепления здоровья и сохранения стройности следует потреблять много жидкости. Нужно пить обычную воду, а также есть овощи и фрукты – в них тоже достаточно жидкости.

Лучше питаться только натуральными продуктами – чипсы, сухарики и прочие вредные перекусы только вредят организму.

Восьмое: не стоит наедаться на ночь. Это простое правило сохранит фигуру и сон. Известно, что с полным желудком сон не такой глубокий и наутро появляется ощущение разбитости. Последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна.

Отличный способ похудеть – это включить в образ жизни регулярное принятие контрастного душа. Такая процедура позволит ускорить процесс сжигания жира.

И, десятое: нужно больше двигаться! Активный день – залог стройности и крепкого здоровья.

10 шагов к стройности позволят быстро избавиться от лишних килограммов. Однако прежде чем кардинально менять образ жизни, обязательно проконсультируйтесь с врачом.


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