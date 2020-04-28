Белорус воплотил мечту и отреставрировал ГАЗ-21 своими руками 6 28.04.2020, 20:32

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фото с сайта: auto.onliner.by

Всего на работу ушло два года.

Станислав всегда увлекался переделкой и реставрацией различных транспортных средств. Список проектов обширен: ГАЗ М-20 «Победа», «Москвич-412», более сотни отечественных мотоциклов и мопедов, а также переделанная под багги СМ3-С3Д, более известная как «инвалидка». Однако заветной мечтой мужчины было восстановление ГАЗ-21, пишет «Онлайнер».

«Мне всегда нравилась эта машина, — вспоминает он. — У моего дяди была такая же. Поэтому, как только мне на глаза попался подходящий экземпляр, я принялся за работу».

фото с сайта: auto.onliner.by

фото с сайта: auto.onliner.by

Автомобиль купил в Калинковичском районе в 2015 году. Машина принадлежит к третьей серии «Волги». В нее входят экземпляры, выпущенные в период с 1962 по 1970 год. Их еще иногда называют «китовый ус» за характерную форму решетки радиатора. Из трех серий последняя является самой массовой — всего было выпущено около 470 тысяч машин.

фото с сайта: auto.onliner.by

фото с сайта: auto.onliner.by

В качестве донора Станислав взял аналогичный ГАЗ, купленный в Мозыре. «Второй автомобиль был нужен мне для того, чтобы не ошибиться в процессе сборки и лучше понимать, как все должно выглядеть в итоге, — рассказывает хозяин авто. — Ну и чтобы брать мелкие детали при случае».

фото с сайта: auto.onliner.by

фото с сайта: auto.onliner.by

Первым делом Станислав полностью разобрал «Волгу», до последнего винтика. Далее последовала пескоструйная обработка — метод очистки металлических поверхностей от ржавчины и других загрязнений с помощью распыления песка. Ее реставратор проводил в специальной камере, которую он сделал своими руками. Следующим этапом стала обработка тремя различными видами грунтов, шпатлевка и покраска деталей. «Покрасочный цех я тоже оборудовал сам. А салон отдал знакомому на перешивку», — уточнил автовладелец.

фото с сайта: auto.onliner.by

фото с сайта: auto.onliner.by

Настало время сборки машины. «Сперва я собрал ходовую часть: подвеску, рессоры, мост и т. д., — восстанавливает ход событий Станислав. — Затем мотор, радиатор… В общем, все, что под капотом. Отдельно собирались двери, на которые в дальнейшем устанавливались стекла. Запчасти искал по всей Беларуси. Так, за колесами ездил в Бобруйск и Гродно. Некоторые детали и вовсе ввозил из-за границы, например, ручки и хром, которые я купил в Киеве. Практически все элементы оригинальные, кроме бачков омывателя и перешитого салона. Когда автомобиль был уже на ходу, я установил сиденья, а также лобовое и заднее стекла».

фото с сайта: auto.onliner.by

фото с сайта: auto.onliner.by

фото с сайта: auto.onliner.by

Всего на работу ушло два года. «Конечно, это был трудоемкий и хлопотный процесс, но, на мой взгляд, самое главное — это усердие и любовь к тому, что ты делаешь, — отмечает собеседник. — К тому же немалую роль сыграл тот факт, что это не первый мой подобный опыт».

фото с сайта: auto.onliner.by

фото с сайта: auto.onliner.by

фото с сайта: auto.onliner.by

На вопрос о том, почему же он решил продать авто, Станислав отвечает просто: «Обстоятельства». Но так или иначе, свою мечту владелец «Волги» осуществил, и результат может действительно впечатлить.