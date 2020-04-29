В Румынии создается венгерская автономия 29.04.2020, 11:58

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В Секейском крае появится президент, которого будут избирать его жители.

Палата депутатов парламента Румынии проголосовала за закон об автономии Секейского края, где компактно проживает венгерское национальное меньшинство Румынии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi 24.

Как отмечается, документ предусматривает создание автономного региона с правосубъектностью в Румынии. В состав автономии войдут территории в Северной Трансильвании - уезды Харгита, Ковасна и город Муреш. У нее будет президент, которого будут выбирать жители региона.

В автономный регион, согласно законопроекту, будут входить нынешние округа Ковасна и Харгита, а также город Муреш. Документ предусматривает предоставление автономного статуса Секейскому после принятия закона и подтверждение его на местном референдуме.

Предполагается свободное использование "символики венгерской нации". Автономный статус предоставляется региону после утверждения закона и подтверждения его на местном референдуме. Отмена автономии также должна быть утверждена на референдуме.

Проект также предусматривает, что на должности в местном и региональном государственном управлении будут назначаться лица, которые знают язык национальных меньшинств и относятся к ним.

Законопроект инициировали депутаты Демократического союза венгров Румынии, которые говорят, что он отражает историческую идентичность региона и обеспечит равные возможности для граждан и защиту венгерской идентичности. Они заявляют, что автономия региона не влияет на территориальную целостность и суверенитет румынского государства.

25 марта прошел конечный срок, до которого должна быть обсуждена и проголосована инициатива, поэтому парламентарии зафиксировали "молчаливое одобрение" документа. Для утверждения законопроекта его еще должен одобрить Сенат Румынии.

Секеи - одна из этнографических групп, составляющих венгерское национальное меньшинство на территории современной Румынии. Секеи добиваются автономии, однако румынские власти отказываются вести диалог об автономии любого региона страны.

Права 1,2 млн этнических венгров в Румынии, в том числе около 700 тысяч секеев в восточной Трансильвании, десятилетиями находятся в центре политической вражды между двумя странами.