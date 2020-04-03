ЕС может продлить сроки закрытия границ 3.04.2020, 14:41

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Ограничения могут продолжить действовать и после Пасхи.

Государства-члены ЕС ведут переговоры о продлении закрытия границ после Пасхальных праздников в связи с тем, что коронавирус и далее распространяется по миру. Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйн, пишет "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на Reuters.

"Ездить без уважительных причин в Европу в такой ситуации - не лучшая идея. Также это мероприятие было направлено на то, чтобы люди из третьих стран не приезжали лечиться в ЕС, в то время как система здравоохранения работает на пределе возможностей", - объяснила фон дер Ляєн.

Президент Еврокомиссии отметила, что все члены альянса правильно восприняли решение о прекращении "необязательных" поездок в ЕС граждан третьих стран.