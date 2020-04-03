закрыть
3 апреля 2020, пятница, 17:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

ЕС может продлить сроки закрытия границ

  • 3.04.2020, 14:41
  • 2,511
ЕС может продлить сроки закрытия границ

Ограничения могут продолжить действовать и после Пасхи.

Государства-члены ЕС ведут переговоры о продлении закрытия границ после Пасхальных праздников в связи с тем, что коронавирус и далее распространяется по миру. Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйн, пишет "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на Reuters.

"Ездить без уважительных причин в Европу в такой ситуации - не лучшая идея. Также это мероприятие было направлено на то, чтобы люди из третьих стран не приезжали лечиться в ЕС, в то время как система здравоохранения работает на пределе возможностей", - объяснила фон дер Ляєн.

Президент Еврокомиссии отметила, что все члены альянса правильно восприняли решение о прекращении "необязательных" поездок в ЕС граждан третьих стран.


популярное за неделю

Мнение

В Беларуси больше нет власти
В Беларуси больше нет власти Ирина Халип
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки Евгений Афнагель
Должна быть санкция на арест Лукашенко
Должна быть санкция на арест Лукашенко Зенон Позняк
Кочегары адской вахты
Кочегары адской вахты Максим Винярский