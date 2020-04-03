Витис Юрконис: Белорусы имеют право знать, что происходит на самом деле 5 3.04.2020, 18:23

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Витис Юрконис

Фото: delfi

В Беларуси хорошо помнят поведение советских властей во время аварии на ЧАЭС.

Эпидемия коронавируса в Беларуси приобретает все более угрожающие размеры, что не может не беспокоить Литву. Преподаватель Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета Витис Юркониc прокомментировал сайту Charter97.org, почему Лукашенко скрывает правду о ситуации с коронавирусом в Беларуси и может ли Вильнюс пойти на то, чтобы полностью прекратить сообщение между двумя странами.

- Можно ли доверять статистике от белорусских властей по коронавирусу?

- Есть официальная статистика, но некоторые высказывания Лукашенко, который ведет себя как главный COVID-диссидент в мире, как выразился Петр Верзилов, порождают сомнения, что в Беларуси понимают всю серьезность ситуации.

В России, по данным Левада-центра, 24% населения совершенно не доверяет официальной информации о коронавирусе, 35% доверяет лишь отчасти. В Литве, по данным организации опросов общественного мнения «Baltijos tyrimai», большинство населения позитивно оценивает решение властей (примерно три четверти) по поводу карантина и свою информированность о ситуации (93%).

Ситуация в Витебске напоминает вспышку в Сыктывкаре или ситуацию в литовском Укмерге. Но надо сказать, что практически все страны, будь это авторитарные режимы или демократические правительства, совершают ошибки в борьбе с COVID-19. Но вопрос честности остается открытым. Люди имеют право знать реальное положение вещей. Можно спросить у белорусов, которые помнят обстоятельства Чернобыльской катастрофы. Кто не помнит, пусть почитает книгу лауреата Нобелевской премии по литературе, Светланы Алексеевич.

- Почему Лукашенко решил занять именно такую позицию по коронавирусу?

- В соцсетях много комментариев на тему, что важнее — карантин и жизни людей или экономика. Как сохранить баланс между этими вещами, какие меры надо принимать и т. д. Может, больше людей пострадает от экономических последствий карантина, чем от самого коронавируса.

Это напоминает японскую легенду о Нараяме, но когда в таких обстоятельствах обсуждается и праздник 75-летия победы во Второй мировой войне, то хочешь не хочешь, появляются параллели подхода чекистов, что прорвемся несмотря ни на что. Это тоже своеобразный выбор. Кто-то говорит, что таким образом Лукашенко показывает свое лидерство в сравнении с Владимиром Путиным, который все свалил на губернаторов. Но ответственно ли это?

- Как распространение эпидемии коронавируса в Беларуси может повлиять на литовско-белорусские отношения?

- У наших стран большой транзит. Здесь и студенты, и рабочие, и бизнесмены, и туристы. Вопрос в том, насколько сильно ужесточится ограничение передвижения и на какой срок. Это будет иметь и экономические последствия, будет больно тем же людям. Прогнозировать сложно, но, если ситуация в Беларуси не прояснится, этот вопрос будет актуальным далеко не только для литовской границы, но также и польской, и латышской.

Существует мнение что авторитарные страны имеют некое преимущество в кризисной ситуации из-за контроля СМИ, возможности манипулировать статистикой, репрессивного аппарата и т. д. Вспоминается поговорка «у лжи короткие ноги». Основным остается вопрос честности и доверия. Уже появилась информация по поводу нечестности Китая, было искажение цифр в России, где часть смертей и заболеваний списывают, например, на пневмонию. Это тоже тест некого рода.

Дай Бог, чтобы Беларусь уцелела и обошлась без больших человеческих потерь. Но кто в силе или готов дать точную информацию об этом? К Александру Осиповичу, признанному виновным в убийстве двух женщин, была применена смертная казнь в декабре 2019 года. Во время теракта в Минске в 2011 году было убито 14 человек. Во время взрыва на заводе «Пинскдрев» в 2010 году из-за халатности (по результатам расследования) погибло тоже 14 человек. Точные оценки жертв большевистского террора в советские времена в Беларуси за весь период ее оккупации отсутствуют, но только в Куропатах, в месте массовых расстрелов и захоронений репрессированных органами НКВД в 1937—1940 годах, по разным подсчетам количество жертв может быть от 7 до 250 тысяч людей.

- Какую позицию должны, по вашему мнению, занять литовские власти по отношению к белорусским властям?

- Первым делом, литовские власти должны заниматься ситуацией в Литве, что они более или менее успешно стараются делать. Наблюдать за ситуацией в соседних странах тоже надо, потому что у пандемии нет границ. Мы видим, что ситуация в некоторых странах развивается с определенным опозданием, и никто не знает, в какой момент какая помощь понадобится от соседей, какой опыт будет наиболее подходящий и т. д. Здесь реально нет места для соревнования.

- Как вы оцениваете высказывание Лукашенко о том, что президенту Литвы нужно заниматься вопросом распространения коронавируса в своей стране, а не критиковать власти Беларуси?

- Это его типичное поведение и реакция. И не только в адрес Вильнюса, так что я бы не преувеличивал значение его слов.