Белоруска в Италии: Время, когда маска – хороший подарок 3.04.2020, 19:17

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иллюстрационное Фото: stock.Adobe.com

Брестчанка рассказала, как почти месяц живет в карантине в Италии.

В регионе Ламбардия, где сейчас живет брестчанка Ирина, карантин был объявлен 8 марта, пишет «Брестская газета». За почти месяц женщина выходила из дома только в магазин. Буквально в 200-х метрах от ее дома большой супермаркет, который на время карантина не закрывали.

Изначально за покупками Ирина отправлялась один раз в два дня, теперь старается делать это реже – раз в четыре-пять дней.

В магазины в городе абсолютно все ходят в масках. На входе всем меряют температуру. Тех, у кого она повышена, не пропускают. Кроме того, перед входом в магазин всем покупателям выдают перчатки. В супермаркетах работают все кассы, чтобы максимально распределить между ними покупателей.

«Продуктов на данный момент хватает. Есть и мясо, и рыба. Просто нет уже такого разнообразия, как было раньше», – добавила брестчанка.

Дважды за этот месяц Ирина ходила в аптеку за антисептиками и перчатками. Двери там закрыты, внутрь не пускают. Лекарства и другие медпрепараты продают через окошко. С масками в итальянских аптеках проблема, как и в белорусских, – их быстро разбирают.

«Мне маску подарили. Мы сейчас дошли до того времени, когда маска – хороший подарок», – поделилась женщина.

В остальное время все ее выходы за пределы дома ограничиваются выбросом мусора в контейнеры во дворе.

«Когда выхожу выносить мусор, гуляю по двору. Дышу воздухом. Тут никого нет. Или сижу на балконе», – рассказала Ирина.

Из ее знакомых в Италии никто коронавирус не подхватил. По крайней мере, женщина об этом не слышала. Правда, в подъезде 7-этажного многоквартирного дома, где живет Ирина, заболел мужчина, его госпитализировали. Теперь его многодетная семья – жена и дети – находится в полной изоляции, им запрещено выходить из квартиры, а продукты питания им приносят волонтеры.

Сразу по всему дому появились напоминания о дополнительных мерах предосторожности, вроде использования антисептических салфеток при нажатии кнопок лифта и другие. Жители дома начали сами каждый день мыть дезинфицирующими средствами подъезд.

«Все помогают друг другу и понимают, насколько все серьезно», – добавила Ирина.

В городе Галларате, где она живет, коронавирус выявлен на сегодняшний день у 102 человек при 55 тысячах населения.

«Пока у нас, к сожалению, не говорят о том, что мы достигли пика заболеваемости», – добавила она.

«Если честно, я стараюсь не смотреть телевизор. Только в интернете читаю новости. Здесь уже давным-давно закончились все эти флешмобы на балконах, когда люди сидели в карантине и думали, чем заняться. Ситуация очень серьезная. Когда все это закончится, никто не знает и не прогнозирует», – с грустью в голосе продолжила свой рассказ о ситуации в Италии Ирина.

Карантин в Италии продлен пока до 13 апреля.

«Не могу сказать, что я праздно провожу время. Все свое свободное время я посвящаю учебе и общению со своими друзьями и близкими по телефону, интернету и видеосвязи», – добавила Ирина.