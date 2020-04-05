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Знаменитой белорусской биатлонистке Светлане Парамыгиной исполнилось 55 лет

  • 5.04.2020, 12:53
Знаменитой белорусской биатлонистке Светлане Парамыгиной исполнилось 55 лет
Фото: tut.by

Спортсменка трижды становилась чемпионкой мира на разных дистанциях.

Знаменитой белорусской биатлонистке Светлане Парамыгиной 5 апреля исполнилось 55 лет, сообщает pressball.by.

Светлана Парамыгина родилась 5 апреля 1965 в Екатеринбурге. Советская и белорусская биатлонистка. Серебряный призер Олимпийских игр 1994 года в спринте, трехкратная чемпионка мира на разных дистанциях (1990, 1991, 1994), двукратный призер чемпионатов мира (1993), обладательница Кубка мира сезона-1993/94.

Победительница летних чемпионатов мира (1997, 1998) и серебряный призер (1999); чемпионка Европы (1995), серебряный (2000) и бронзовый призер (1996); чемпионка СССР (1989), обладательница Кубка СССР (1990).

Лучшая спортсменка Беларуси (1994); награждена медалью НОК Беларуси "За выдающиеся заслуги" (2002). Заслуженный мастер спорта СССР (1991). Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (1994).

Окончила Полоцкий государственный университет и Белорусский государственный университет. Живет в Минске. По окончании биатлонной карьеры стала работать спортивным журналистом, долгое время трудилась в "Прессболе".


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