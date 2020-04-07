Рабочие «Атланта» рассказали правду об эпидемии коронавируса на предприятии 6 7.04.2020, 8:47

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Завод может стать опасным очагом инфекции.

Распространение коронавируса на заводе «Атлант», о котором сообщалось вчера днем, уже подтвердили многие СМИ, пишет телеграмм-канал «Баста».

А в редакцию «Басты» продолжают поступать письма от сотрудников предприятия.

"Я работаю на заводе «Атлант». Вчера узнал, что два мастера Отдела главного механика (ОГМ) находятся в 10-й городской клинической больнице с диагнозом «пневмония». Третий, тоже из этого отдела взял больничный. Завод работает в штатном режиме. Никаких дезинфекций не было. Закрыли только их кабинет. А ведь они ходили на планерки, общались с работниками.

ОГМ - это ремонтные подразделения, разбросанные по всему заводу. Сам там работаю. Поэтому не исключаю возможности, что заразиться может любой рабочий предприятия! Начальство завода молчит! Карантин с сегодняшнего дня обьявили только в буфете завода, до 17 апреля. Столовая, как я понимаю, будет работать», - пишет сотрудник предприятия.

«Как минимум один работник из Отдела главного механика был госпитализирован еще три дня назад, 5 апреля уже был известен результат теста на коронавирус, положительный. Все это время начальство молчало. Сколько нас здесь заражено – никто не знает», - пишет еще один работник ЗАО.

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