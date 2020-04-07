Россия потеряла очередную партию «вагнеровцев» 7.04.2020, 10:05

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иллюстрационное фото ТАСС

В Ливии Турция повторила успешную операции, проведенную ранее в Сирии.

Пока мир погрузился в эпопею с коронавирусом, в некоторых местах продолжаются ожесточенные боевые действия, о которых доходят интересные сведения. Так, в Ливии было объявлено перемирие в боевых действиях. Начиная с 21 марта, было условлено прекратить огонь в связи с пандемией коронавируса, которая придает множество новых проблем, пишет на сайте obozrevatel.com известный украинский блогер Аnti-colorados.

Но россияне, выступающие основной движущей силой против законного правительства, любые варианты прекращения огня рассматривают лишь под одним углом зрения. Огонь должен прекратить противник, а они этого делать не собираются. При этом, выдумываются любые причины, от "преследования террористов" в Идлибе, до "это не мы" на Донбассе или в Ливии.

Именно последний вариант и был использован в район ливийского Триполи. Россияне из ЧВК Вагнер решили, что "прекращение огня" – лучшее время, чтобы перебросить к линии фронта побольше вооружений и боеприпасов и начать решительное наступление на столицу. Причем, сами-то они не прекращали вести огонь.

И тут что-то пошло не так. Правительственная коалиция объявила начало ответной операции "Буря мира". Насколько можно понять из разрозненных описаний, турецкие военные, входящие в правительственную коалицию, устроили противнику мрак по примеру Идлиба. В общем, в ход пошли беспилотные комплексы Bayraktar TB2 с их высокоточными боеприпасами, и поскольку противник четыре дня подряд тянул к линии фронта огромное количество боеприпасов и топлива, то фейерверк оказался знатным.

Причем, все это огнеопасное и взрывоопасное добро перемещалось не на какие-то склады, а непосредственно в места базирования своих войск, чтобы те могли быстро развернуть наступление, имея очень короткое плечо логистики. То есть, все это было сконцентрировано на небольших локациях.

Похоже на то, что турки внимательно следили за этими маневрами и как только началась ответная операция – нанесли высокоточные удары именно по скоплению топлива и боеприпасов. В связи с тем, что они находились вблизи личного состава, то его потери оказались очень существенными. Приводятся цифры в 10-15% от общей численности. Причем, такого эффекта вряд ли можно было добиться просто авиабомбами и ракетами. А вот подрыв собственных запасов атакующей стороны оказалась фатальным.

После этого огневого поражения силы коалиции двинулись вперед и в частности, им удалось захватить автомобили, танки и другое вооружение противника. Кроме того, удалось серьезно повредить несколько самолетов Су-22, которые были использованы для атаки на войска коалиции.

В общем, в Ливии Турция сделала "дубль-2" того, что уже было в Сирии, и похоже – с не менее внушительным результатом. В любом случае, потеря среди вагнеров – хорошие новости, поскольку чем больше их останется в песках Ливии, тем меньше их придется уничтожать на Донбассе, а потом и в Крыму.