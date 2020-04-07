Белорусский бизнес может ждать эффект домино 7.04.2020, 12:03

Многие ИП намерены свернуть свое дело.

Пока руководство страны только готовит меры по поддержке разных секторов бизнеса в условиях пандемии коронавируса, положение многих предпринимателей ухудшается, а некоторые и вовсе задумываются о сворачивании своего дела. Почему так происходит и что может произойти, если государство никак не поддержит бизнес-сообщество? На эти вопросы попытался ответить сайт intex-press.by.

«Люди в панике»

Житель Барановичей Сергей работает торговым представителем в одной из столичных фирм. Он занимается организацией поставок в небольшие торговые точки Брестской и Минской областей продовольственных товаров – минеральной воды, чипсов, орехов, шоколада и т.п.

Мужчина рассказывает, что, хотя официально карантин в Беларуси не объявляли, многие торговые точки уже почувствовали отток покупателей и начинают реагировать на снижение продаж.

– Магазины уменьшают заявки на поставку товаров. А некоторые и вовсе от них отказываются, ведь покупателей практически нет, – рассказывает мужчина.

По словам Сергея, некоторые владельцы небольших магазинов и павильонов и вовсе задумываются о том, чтобы сворачивать свой бизнес.

– Настроение у многих пессимистичное. Выручка упала, а аренду, налоги и зарплаты работникам платить надо. В некоторых торговых точках уже открыто говорят о том, что будут закрываться, – утверждает мужчина.

Сергей рассказывает, что небольшие магазины и торговые павильончики и раньше страдали из-за присутствия на рынке крупных торговых сетей. А сейчас, из-за коронавируса, они и вовсе находятся на грани выживания.

– Что будет дальше, не знает никто. Люди в панике. Во-первых, они боятся самой болезни, во-вторых, – опасаются за свое дело, за свои деньги, – говорит собеседник. – Если мелкий бизнес начнет массово сворачиваться, сколько людей останется без работы.

«Все начнет рушиться»

Анатолий Шумченко, председатель РОО «Перспектива», считает, что сложившаяся в настоящее время ситуация с коронавирусом в нашей стране во многом противоречива.

– Де-факто объявлена пандемия во всем мире. Но де-юре в Беларуси ничего не оформлено: открыты границы, нет особых условий работы для ИП, – говорит Анатолий Шумченко. – Внешне у нас все хорошо, и это не дает права индивидуальным предпринимателям заявлять о форс-мажорных обстоятельствах.

По словам собеседника, проблема №1 для представителей малого бизнеса Беларуси – арендные платежи. Многие белорусы ушли на самоизоляцию, на рынках, в торговых центрах покупателей практически нет. Но «аренду» при этом никто не только не отменяет, но и даже уменьшать не спешит.

– Доходит до того, что люди в истерике звонят и говорят, что арендные платежи доходят до 3,5 тысячи евро, а условия договоров не позволяют их расторгнуть. Владельцы торговых центров ссылаются на то, что ситуация с коронавирусом в Беларуси не критическая, контролируемая, то есть никакого форс-мажора у нас нет. Все понимают, что в ближайшее время торговли не будет, но никто ничего сделать не может, – говорит Анатолий Шумченко.

По словам собеседника, РОО «Перспектива» совместно с представителями бизнес-сообщества разработало комплекс мер по поддержке предпринимателей на время пандемии. Среди них – устроить для микробизнеса налоговые каникулы, ввести временный мораторий на любые проверки ИП розничной торговли и услуг, на время снизить ставки арендной платы и отвязать их от валюты, оказать материальную помощь ИП. Свои предложения «Перспектива» направила в правительство, однако конкретных шагов по поддержке предпринимателей власти пока не делают.

– Правительство знает обо всех проблемах, которые мы обозначили. Их обещают учесть при составлении пакета мер по поддержке бизнеса. Но когда его составят, какими будут эти меры и будут ли вообще – неизвестно, – говорит Анатолий Шумченко.

По его мнению, если в ближайшее время белорусские власти не предпримут конкретных шагов, это приведет к катастрофическим последствиям. Причем не только для индивидуальных предпринимателей.

– Если ничего не делать, в мае начнется эффект домино. Появятся неплатежи по кредитам и налогам, задержки зарплаты, долги по коммуналке. Все начнет рушиться, – резюмирует Анатолий Шумченко.