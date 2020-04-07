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В чем сила, брат?

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  • Александр Миндлин
  • 7.04.2020, 17:34
  • 3,618
В чем сила, брат?
Александр Миндлин

Может быть, все же, не в количестве ядерных боеголовок.

Наверное, я сейчас напишу самый серьезный текст, из всех, что я писал на "Фейсбуке".

Сегодня произошло событие, осознать которое до конца я не могу до сих пор.

Федеративная Республика Германия, государство, в котором я сейчас живу и работаю, перевела мне в качестве финансовой помощи для выживания в условиях карантина, довольно крупную сумму.

Не хочу писать цифры, но это примерно соответствует моим заработкам за 3 месяца.

Перевели безвозмездно. Перевели сегодня по запросу, который я подал только вчера. Перевели, не взирая на то, что я не являюсь гражданином этой страны. Перевели не запрашивая никаких бумаг или подтверждений.

Просто перевели.

И не только мне, а всем индивидуальным предпринимателям, оказавшимся без работы и заработка из-за эпидемии в Берлине.

Вместе со мной, эту помощь получили все мои знакомые гиды, артисты, хозяева кафе, маленьких отелей, ресторанов и так далее.

Возможно для большого бизнеса эта сумма покажется маловатой. А для нас, индивидуальных предпринимателей - это просто очень большой и надежный Спасательный круг.

Почему я не могу осознать это до сих пор?

Потому что я впервые в жизни осознаю понятие "государство".

И вот думаю...

Когда-то моим государством было СССР. Как оно проявляло себя? В основном упреками: "Мы тебя вырастили, мы тебя выучили, теперь ты обязан, обязан, обязан... на благо страны".

Согласиться с этим мне было трудно. Потому что растили меня мама и папа. Да и выучили меня тоже они. Но государство утверждало, что я ему "должен, должен, и должен" - служить в армии, жить по прописке, работать не там, где интересно, и где мы можешь пригодиться, а по "распределению". Конечно, оно, государство, если я буду хорошо себя вести, могло выдать мне квартиру, которое оно, государство сочтет для меня подходящей, санаторий, который оно мне назначит, и (!) может быть, даже автомобиль после очереди в 10 лет.

Чувствовал ли я СССР своим государством? Нет.

Потом моим государством стала Российская Федерация. Она поначалу пыталась быть демократической, и планы были очень красивыми. Вот только не сбылись. Пришел "настоящий хозяин", и попытки демократии отменили.

Как-бы то ни было, никакой реальной помощи людям, кроме, может быть, "материнского капитала" (сам его не получал, но мои знакомые получали), я от моего государства не видел ни до, ни после.

А вот ФРГ не стало моим государством, по той простой причине, что я сюда не эмигрировал, гражданства не получал, и немцем себя не считаю ни в каком формате.

Когда-то я приехал сюда по контракту, потом получил здесь вид на жительство, и с тех пор здесь живу, работаю, плачу налоги. Живу как иностранец с постоянным видом на жительство.

Но вот в этом государстве случилась беда. Собственно, случилась она во всем мире. Но в этом, отдельно взятом государстве, решили в этой беде помочь его, государства жителям. Всем. Не зависимо от их национальной или какой-то еще принадлежности... И помогли.

Если кого-то из вас это не удивляет, то зря читали. Для вас я - наивный лох.

А я лично ни одного раза в жизни я еще не получал подарков ни от одного из государств. А вот сейчас получил.

В чем сила, брат?

В чем сила государства?

Может быть, все же, не в количестве ядерных боеголовок?

И не в единстве националистически настроенной толпы, ревущей название своего государства?

Может быть, сила именно в протянутой в трудную минуту руке? В том самом пресловутом "локте", который так любят припоминать в речах многие руководители?

Сегодня я впервые узнал, а вернее почувствовал, что такое "государство". И в чем его сила.

Осознавать это я буду еще некоторое время.

Спасибо всем, кто дочитал до конца.

Александр Миндлин, "Фейсбук"


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