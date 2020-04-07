закрыть
7 апреля 2020, вторник, 19:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Хам

7
  • Дмитрий Растаев
  • 7.04.2020, 19:06
  • 2,200
Хам
Дмитрий Растаев

Любовь к оскорблениям не назовешь свойством большого ума.

Красноречие белорусского диктатора давно стало притчей во языцех. Помню, в 90-е гг., когда феномен жэстачайшага златоуста еще только набирал обороты, многие бросились коллекционировать его перлы, однако вскоре забили на это дело: перлов стало так много, и звучали они так часто - некоторые спичи представляли собой один сплошной перл, - что «сокровища» быстро девальвировались. Даже на «Викицитатнике» собраны далеко не всего афоризмы златоуста. Вчерашние энтузиасты сегодня с ленивой усталостью внимают очередным хохмам в духе «у меня есть «Тесла», Маск подарил» или «трактор вылечит всех».

Впрочем, спичи «гаранта» состоят не только из хохм, но содержат также и весьма оскорбительные эпитеты. Так, с его легкого языка предприниматели стали «вшивыми блохами», оппозиционеры - «отморозками», народ - «народцем», западные политики - «козлами», айтишники - «яйцеголовыми», француженки - «замызганными», а белорусский язык - «бедным». Трудно найти такое явление или объект, которые за 25 лет своего бессменного правления наш златоуст не пригвоздил бы каким-нибудь колким словечком.

Вообще-то любовь к оскорблениям не назовешь свойством большого ума или широкой души. Человек, которого хлебом не корми - дай оскорбить ближнего, представляет серьезный интерес для психологов, если не сказать жестче. Но даже у заядлых грубиянов обычно присутствует чувство меры, понимание того, что (где, когда) можно говорить, а что (где, когда) не надо. И лишь в редких случаях, когда страсть к оскорблениям помножена на отсутствие сдерживающих факторов, чувство меры утрачивается. Это и произошло с нашим златоустом.

Сегодня ему уже ничего не стоит публично разглагольствовать об «обос…нных» коровах или грозить отвернуть голову ребенку - «щенку». На прошлой неделе гарант оте-чественной речистости пересек очередную красную линию.

Давно известно: правитель не любит, когда в стране что-то происходит без его ведома, поэтому, когда в Беларусь совершенно без спроса явилась пандемия коронавируса, было видно, что он этим очень недоволен. Ведь коронавирус не остановишь жэстачайшым декретом, на него не натравишь ОМОН, его не объявишь должностным лицом и не задержишь за взятку. А тут на прошлой неделе еще и люди начали умирать с COVID-19 - тоже не спросив никакого разрешения. И это в то время, когда Лукашенко призывает лечиться баней и трактором, а саму пандемию называет, если и не фальшыўкай, зробленай у Польшчы, то «корона-психозом» как минимум! Неудивительно, что, говоря об умерших, наш златоуст прибег к излюбленной тактике оскорбительных выпадов.

«Ему завтра будет 80 лет, чего ты ходишь по этой улице и тем более работаешь?» - пренебрежительно отозвался он об актере Викторе Дашкевиче, одной из первых жертв коронавируса в стране. Любопытно, что буквально через пару дней всем остальным белорусам гарант дал противоположный совет: больше гулять.

Дальше - больше. Общаясь с журналистами во время поездки по Смолевичскому району, правитель возмутился, что СМИ больно много внимания уделяют жертвам коронавируса: «Шумиху подняли по поводу четырех умерших, одного проверяем, у троих якобы подтвержден коронавирус. Шерстнев (председатель Витебского облисполкома. - Авт.) вчера мне доложил, последний случай у него был. Спрашиваю, ну почему этот у тебя умер? А он говорит: «Александр Григорьевич, а как можно жить со 135 кг весом?» Сердце почти не работает, это не работает, это болит, то болит, букет болезней».

У большинства народов мира не принято говорить о мертвых плохо. Белорусы не исключение. Вряд ли уместно рассуждать, сколько умерший весил, или упрекать его в том, что он ходил не там, где надо, когда тело еще не предано земле и безутешные родственники льют над ним горькие слезы. Представьте, что на поминки по близкому вам человеку врывается некий странный тип и вместо соболезнований начинает вещать, мол, покойник сам виноват, что сыграл в ящик - нечего было шляться где попало - и вообще, как можно быть таким жирным. Как бы вы поступили в этом случае? Самое малое - указали бы странному гостю на дверь.

Но диктатору на дверь просто так не укажешь. Думать, что завтра он поймет свою неправоту и изменится, тоже наивно: все мы знаем пословицу про горбатого, исправить которого могёт лишь одна ортопедическая конструкция. Но все же хочется попросить пресс-секретаря диктатора Наталью Эйсмонт: во имя всех тракторов и арбузов убедите его хотя бы о мертвых не отзываться по-хамски.

Я представляю, как трудно подчищать за нашим златоустом, ломая голову, чем объяснять все эти «подарки Маска», понимаю, что обещание не вести свой народ за цивилизованным миром по-прежнему в силе, но последние его спичи абсолютно не смешны и далеки от цивилизованных норм как никогда. Мы давно уже привыкли к тому, что он редко испытывает почтение к живым - но пусть хотя бы проявит уважение к мертвым. Люди сегодня и без того подавлены - зачем же вгонять их в тоску еще больше? У всякого красноречия должны быть этические границы. Да и людское терпение тоже не безгранично.

Дмитрий Растаев, «БелГазета»


популярное за неделю

Мнение

Время кризисных управляющих снова пришло
Время кризисных управляющих снова пришло Леонид Невзлин
Свиньи им дороже
Свиньи им дороже Яська з-пад Шклова
Лукашенко прячет правду о количестве смертей от коронавируса
Лукашенко прячет правду о количестве смертей от коронавируса Николай Статкевич
В Беларуси больше нет власти
В Беларуси больше нет власти Ирина Халип