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Сын президента Сербии заразился COVID-19

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  • 9.04.2020, 9:46
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Сын президента Сербии заразился COVID-19
Александр Вучич
Фото: РБК

В стране зарегистрировано более 2,5 тысяч случаев инфекции, 65 из них оказались смертельными.

Старший сын президента Сербии Александара Вучича Данило заразился коронавирусом.

Об этом глава государства написал в Instagram, сообщает nv.ua.

«Когда все это началось, мой Данило сказал, что сдаваться не вариант. Мой первый ребенок заражен коронавирусом, клиническая картина такова, что его госпитализировали в инфекционную больницу. Сын, ты победишь и это. Отец тебя любит, и все тебя любят», — написал Вучич.

Данило — первый ребенок Вучича от его первого брака с журналисткой Ксенией Янкович. Он родился в 1997 году. У Вучича есть еще один сын и дочь.

По последним данным в Сербии зарегистрировано более 2,5 тысяч случаев заражения COVID-19, 65 из них оказались смертельными.

В мире число людей, заразившихся коронавирусом, превысило отметку в 1,5 млн. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в США, Италии, Испании, Франции и Германии.


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