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Президентские выборы в Польше: Анджей Дуда может победить в первом туре

  • 9.04.2020, 13:58
Президентские выборы в Польше: Анджей Дуда может победить в первом туре
АНДЖЕЙ ДУДА

За действующего президента страны готовы проголосовать 52,9% опрошенных.

Президент Польши Анджей Дуда победил бы в первом туре президентских выборов, если бы голосование состоялось в это воскресенье.

Об этом свидетельствует опрос IBRiS для Onet.pl (перевод — eurointegration.com.ua).

За действующего президента Польши готовы проголосовать 52,9% опрошенных респондентов.

Председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш идет вторым с 12,6% голосов. Кандидат от крупнейшей оппозиционной партии Малгожата Кидава-Блоньска - лишь третья с 11,4%.

36,8% процента опрошенных готовы принять участие в выборах.

Президентские выборы в Польше должны состояться 10 мая. Оппозиционные политики утверждают, что голосование следует перенести из-за распространения пандемии коронавируса.

Партия власти "Право и справедливость" выступает за заочное голосование, утверждая, что его можно провести безопасно.


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