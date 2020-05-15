ЦБ РФ увеличил вложения в юань и потерял еще $1,5 млрд 4 15.05.2020, 12:52

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«Китайское казино» выигрывает всегда.

Банк России продолжает увеличивать долю китайских активов в золотовалютных резервах, несмотря миллиардные курсовые потери, которые приносят вложения в юань, передает finanz.ru.

На 1 января 2020 года ЦБ держал в Китае 14,1% от ЗВР общим размером 554,3 млрд долларов, следует из годового отчета регулятора, опубликованного в четверг.

Вложения в КНР стали крупнейшей иностранной инвестицией ЦБ, опередив активы Франции (12,4%), Германии (11%), США (9,7%) и Японии (13,2%).

Больше, чем Китаю, ЦБ, похоже, доверяет лишь собственным хранилищам золота: доля драгметалла в резервах достигла нового максимума в 19,5%.

Из 77,6 млрд долларов китайских активов 85% номинировано в китайских юанях. На 1 января доля валюты КНР в резервах составляла 12,5% - 68,2 млрд долларов, или 474 млрд юаней по курсу (6,95 юаня за доллар).

ЦБ продолжает небольшими порциям докупать юани: так, кварталом ранее он держал в китайской валюте 65,9 млрд долларов - 471,1 млрд юаней (по курсу на 1 сентября - 7,15 юаней за доллар). Таким образом, в резервах появилось еще 3,9 млрд юаней, которые довели их общий объем до нового исторического рекорда.

Конец прошлого года принес ЦБ передышку: США и Китай начали переговоры о перемирии в торговой войне, которое завершилось подписанием «первой фазы» сделки на 200 млрд долларов . На этом фоне юань укрепился на 2,7% - с 7,15 за доллар на 1 сентября до 6,95 на 1 января. Но пандемия коронавируса, ударившая по Уханю, а затем принявшая глобальный масштаб, отравила китайскую валюту на поиски нового дна. С начала года юань обесценился на 2,1%, что принесло ЦБ 1,5 млрд долларов убытка на курсовых разницах.

Основной объем юаней центробанк закупил во втором квартале 2018 года, когда курс колебался около 2-летних максимумов между 6,2 и 6,4 юаня за доллар.

Так, на конец июня-2018 года ЦБ держал в юанях 67,3 млрд долларов (444 млрд юаней по курсу). С тех пор китайская валюта упала на 11%, что принесло ЦБ около 5 млрд долларов накопленных потерь.

С лета-2018 практически каждый квартал ЦБ докупает все новые и новые порции юаней - так, чтобы в пересчете на доллары сумма оставалась примерно прежней (около 66-69 млрд).

На сентябрь-2018 он держал уже 454 млрд юаней (66,2 млрд долларов по курсу), на декабрь - 460 млрд (67,2 млрд долларов), а за прошлый добавил «в игру» еще 14 млрд юаней.

Эскалация конфликта Китая и США, которая вышла на уровень угроз взаимных санкций, делает будущее юаня туманным, предупреждают аналитики ING. По их прогнозу, к концу второго квартала юань упадет до 7,2 за доллар, что принесет ЦБ 3 млрд долларов убытка (накопленным итогом с начала года).

Перезапуск мировой экономики, восстановление мировой торговли при прочих равных могли бы укрепить юань до отметки 6,9 на конец года, отмечают в ING, однако такой сценарий требует перемирия в китайско-американских американских отношениях.

Россия, напомним, планирует увеличивать вложения в юани за счет средств Фонда национального благосостояния. Соответствующие поправки в постановление о порядке управления средствами ФНБ премьер РФ Михаил Мишустин подписал 26 апреля. Согласно документу, ФНБ может инвестироваться в долговые обязательства с объемом выпуска в обращении не менее 1 млрд китайских юаней.