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Фотофакт: Из Центральной городской больницы Бреста вывозят контакты 1-го уровня

  • 15.05.2020, 18:46
  • 1,082
Фотофакт: Из Центральной городской больницы Бреста вывозят контакты 1-го уровня

«Скорые» развозят этих пациентов по больницам города.

Из Центральной городской больницы Бреста пациентов, которые являются контактами первого уровня, вывозят в другие больницы города, сообщает телеграм-канал «Баста».

- Сначала привозили пациентов в Брестскую центральную городскую больницу, теперь оттуда с вещами стали вывозить. Все эти скорые - с одетыми в костюмы врачами. Четыре машины сразу приехали. Врачи прямо в машинах записывают данные контактов первого уровня, - сообщили читатели телеграм-канала.

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