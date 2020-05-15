Фотофакт: Из Центральной городской больницы Бреста вывозят контакты 1-го уровня 15.05.2020, 18:46

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«Скорые» развозят этих пациентов по больницам города.

Из Центральной городской больницы Бреста пациентов, которые являются контактами первого уровня, вывозят в другие больницы города, сообщает телеграм-канал «Баста».

- Сначала привозили пациентов в Брестскую центральную городскую больницу, теперь оттуда с вещами стали вывозить. Все эти скорые - с одетыми в костюмы врачами. Четыре машины сразу приехали. Врачи прямо в машинах записывают данные контактов первого уровня, - сообщили читатели телеграм-канала.

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