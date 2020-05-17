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Названы лучшие продукты с эффектом омоложения

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  • 17.05.2020, 12:33
  • 2,476
Названы лучшие продукты с эффектом омоложения

Их употребление также способствует укреплению костей и предотвращению воспалительных процессов.

Наиболее характерными признаками старения являются морщины, пигментные пятна и дряблая кожа, пишет cursorinfo.co.il.

Превосходным источником необходимых организму омега-3 жирных кислот является оливковое масло. Почти 73% такого масла – это мононенасыщенные жиры, способствующие упругости кожи.

В рационе также обязательно должны быть лосось, сардины, скумбрия и сельдь, которые также богаты на омега-3.

Прекрасно снимает воспаление и оказывает терапевтический эффект зеленый чай.

Одним из лучших продуктов для омоложения считается темный шоколад, а также: капуста, семена льна, гранат, авокадо, помидоры, травы и специи и костный бульон.


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