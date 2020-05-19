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В Подмосковье при жесткой посадке погиб экипаж Ми-8 Минобороны РФ

  • 19.05.2020, 22:31
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В Подмосковье при жесткой посадке погиб экипаж Ми-8 Минобороны РФ

Причиной катастрофы стала техническая неисправность.

Военно-транспортный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье, при этом экипаж машины погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.

«19 мая около 20 часов мск при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 километрах от населенного пункта Клин (Московская область) совершил жесткую посадку на безлюдной местности вертолет Ми-8 ВКС России. В результате жесткой посадки экипаж вертолета от полученных ранений погиб», — заявили в ведомстве.

Полет выполнялся без боекомплекта, уточнили в Минобороны РФ.


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