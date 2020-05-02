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Коронавирус бушует в Минской области: на карте появились новые очаги

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  • 2.05.2020, 15:29
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Коронавирус бушует в Минской области: на карте появились новые очаги
Фото: «Радыё Свабода»

Последния информация от жителей региона.

Читатели телеграм-канала "Баста" сообщают о новых очагах распространения коронавируса в городах и деревнях Минской области.

Солигорск

"В Ремонтно-строительно-монтажном управлении – организации, которая является подрядчиком "Беларуськалия" – четверо заболевших коронавирусом. Их офис находится в самом городе", - сообщает подписчик канала из Солигорска.

"На пятом руднике "Беларуськалия" – более 10 заболевших. На участке выдали носилки на случай выноса зараженных. Контактов там много, всех на самоизоляцию не отправишь, поэтому проверяют температуру при приходе на работу", - пишет сотрудник предприятия.

"На предприятии "Нива" есть заболевшие. Был случай потери сознания работником прямо на рабочем месте. После обработки все продолжили работать. Так как все находились в одном цехе, то на самоизоляцию никого не отправили, потому что просто некому работать будет", - сообщает житель Солигорска.

Минский район, Острошицкий Городок

"Директор средней школы в Острошицком Городке на больничном с пневмонией. У близких контактов в школе брали мазки, два дня приезжали бригады с обработкой. В школе все молчат, учителя не обсуждают ничего даже между собой. Родители ничего не знают, дети ходят в школу. Все делают вид, что все хорошо", - рассказал один из сотрудников школы.

Дзержинск

"Еще недавно от нас в Марьину Горку и Борисов возили, а сейчас уже к нам везут. Привозят больных их Столбцов и Воложина. Уже с местами в ЦРБ начинается напряжёнка. 4 мая будут начинать подготавливать больницу в деревне Дворище, ставить перегородки и проводку прокладывать", - сообщил житель Дзержинска

Логойский район, деревня Завишино

"Сегодня у двух женщин из деревни Завишино Логойского района тест на коронавирус показал положительный результат. Обе работают в медучреждениях в Боровлянах", - пишет житель деревни.

Логойский район, Плещеницы

"Ещё один положительный тест на коронавирус, подтвердился у мужчины в Плещеницах", - сообщает работник больницы в Плещеницах.

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