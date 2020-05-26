Польский аналитик назвал способ остановить «Северный поток-2» 26.05.2020, 22:29

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Фото: Максим Шеметов / Reuters

Это могут сделать США.

Единственным способом остановить строительство газопровода в рамках проекта «Северный поток-2» является новый пакет американских санкций против России. Об этом заявил эксперт польской консалтинговой компании Esperis Матеуш Кубяк, которого цитирует датская газета Jyllands-Posten, передает РБК.

«Если что-то и может помешать русским завершить «Северный поток-2» своими силами, то это новый набор санкций США», — заявил Кубяк. Он добавил, что американский Конгресс может расширить санкции не только на трубопрокладочные суда, как это было сделано ранее, но и на другие сектора.

Jyllands-Posten отмечает, что российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» прибыл из Находки в порт Мукран в Германии, где находится склад труб для «Северного потока-2». Об этом свидетельствуют данные системы контроля передвижения судов Vessel Finder. Издание допустило, что корабль проложит оставшиеся 118 км труб газопровода.

По трубопроводу «Северный поток-2» общей протяженностью более 2,4 тыс. км по дну Балтийского моря должен поставляться газ из России в Германию. Его строительство должно было завершиться в 2019 году, но затянулось из-за санкций Вашингтона.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против подрядчиков, которые занимаются укладкой труб по дну моря. Швейцарской компании Allseas, чьи суда занимаются укладкой трубы, пришлось вывести все свои суда из зоны строительства газопровода.