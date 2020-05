Астронавты США летят в космос на корабле Илона Маска: трансляция 10 27.05.2020, 20:00

Для США сегодня знаменательный день.

Страна возвращает утраченные с закрытием программы "Спейс Шаттл" в 2011 году позиции и сама запускает астронавтов.

Сегодня, 27 мая в 23:33 по Минску, в истории космонавтики может быть написана новая страница: впервые в околоземное пространство люди отправятся на транспорте, созданном частной компанией. SpaceX бизнесмена Илона Маска в кооперации с NASA запустит на орбиту ракету Falcon 9 с частично многоразовым пилотируемым кораблем Crew Dragon.

В последний раз экипаж из двух американцев стартовал с территории США в 1982 году (STS-4).

На борту в тест-миссии будут два опытных астронавта Аэрокосмического управления США, дважды летавшие на челноках Space Shuttle: 49-летний пилот Роберт "Боб" Льюис Бенкен и 53-летний командир Даглас "Даг" Джеральд Хёрли, передает liga.net.

Херли входил в экипаж миссии STS-135 челнока Atlantis – заключительного полета американцев в космос на своих ракете/корабле. Было это 8 июля 2011 года, то есть почти девять лет назад. Разрабатывавшийся проект Constellation (ракета Ares I / корабль Orion) закрыли при прошлом президента Бараке Обаме.

С той поры США вынуждены бронировать места на полет к МКС и назад только на "Союзах" (хотя начали летать на нем и ранее), причем ценник с каждым годом растет: на 2020-й стоимость отправки одного астронавта на российском корабле перевалило за $86 млн.

Корабль

NASA не стало самостоятельно разрабатывать новый корабль для полетов на Международную космическую станцию взамен челнокам, а устроило конкурс среди частных компаний США, в котором в 2014-м победили Boeing и SpaceX. Первые создали Starliner, вторые – Сrew Dragon.

Если беспилотный тест-полет "Старлайнера" был неудачным, то пустой "Дракон" для экипажа слетал прошлой весной к МКС безупречно. В SpaceX говорят, что смогут возить людей на станцию, в том числе и россиян – по обмену, примерно по цене $50–55 млн за человека (а весь запуск – почти $210 млн). У Boeing ценник будет едва ли не вдвое больше: $90 млн и $350 млн соответственно.

фото с сайта: liga.net

Crew Dragon может взять на борт семь человек, но по заказам NASA будет возить за рейс только четверых. Более того, для каждой зафрахтованной NASA миссии капсула экипажа будет новой, а повторно их, возможно, используют в будущих туристических полетах.

Пожалуй, основное визуальное отличие пилотируемой версии Dragon V2 от первой, грузовой: он не крылатый. То есть выставленных в стороны солнечных панелей у него нет, ими облицован грузовой отсек корабля.

Экипаж

Боб Бенкен родился 28 июля 1970 года в штате Миссури. Образование: бакалавр в физике и машиностроении (Вашингтонский университет), магистр и доктор в машиностроении (Калифорнийский технологический институт). Бывший летчик-испытатель на F-15, F-16 и F-22, капитан ВВС США. Пришел в NASA в 2000-м, спустя девять лет получил подполковника.

Дважды летал на орбиту на челноке Endeavour (STS-123 в 2008-м и STS-130 в 2010-м) – всего 708 ч, и каждый раз трижды выходил в открытый космос (в сумме около 37,5 ч).

Женат на астронавтке NASA Кэтрин Макартур, увлекается скалолазанием, трекингом и лыжами.

Даг Херли родился 21 октября 1966 года в штате Нью-Йорк. Образование: бакалавр в инженерных науках (Тулейнский университет). Летчик-испытатель морской авиации, освоил более 25 типов самолетов с налетом более 5500 ч. Полковник корпуса морской пехоты США. Попал в NASA в том же году, что и Бенкен.

Два раза побывал в космическом полете – всего 683 ч – в миссиях Endeavour (STS-127 в 2009-м) и Atlantis (STS-135 в 2011-м). В открытый космос не выходил.

Женат на Карен Найберг – астронавтке NASA; есть ребенок. Увлекается альпинизмом, гоняет в NASCAR и является заядлым охотником.

Дублеры экипажа – 51-летний командир Майкл Скотт Хопкинс и 44-летний пилот Виктор Джером Гловер.

Полет

Ракета стартует с комплекса LC-39A космического центра им. Кеннеди в штате Флорида, который построен еще в 1960-е для Saturn V, использовался для запуска челноков, а в 2014-м перешел на 20 лет в аренду SpaceX. Если помешает погода или неполадки, запасные окна – 30 мая в 22:22 и 31 мая в 22:00 по Минску.

На случай аномалии в корабле предусмотрена система аварийного спасения (посмотрите, как ее проверили в полете).

фото с сайта: liga.net

Первую ступень ракеты намерены мягко посадить на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Это второстепенная часть миссии.

28 мая в 18:39 по Киеву корабль с серийным номером C206 должен автоматически – без помощи манипулятора Canadarm2 на МКС – состыковаться со станцией через адаптер IDA-2 на модуле Harmony. "Дракон" хотят провести через множество проверок, поэтому полет займет почти 19 часов.

Сейчас на орбите работает экспедиция МКС-63 (американец Кристофер Кэссиди, россияне Иван Вагнер и Анатолий Иванишин); они прибыли туда 9 апреля и пробудут там до 22 октября.

Срок пребывания на МКС экипажа Crew Dragon еще не определен – от 30 до 119 суток: это решат по ходу миссии. Корабль спроектирован так, что может оставаться на орбите до 7 месяцев. Вернется на Землю у берегов Флориды экипаж также на "Драконе": капсулу выловит в Атлантическом океане морское судно SpaceX Go Navigator.

"Хайпуя" на возвращении интереса к космосу, в NASA решили придать особый шарм такому знаменательному для США событию и вдобавок к нынешнему вернули и старое лого, которое популяризовало американский космос с 1975 по 1992 годы – наиболее активную фазу тамошней космонавтики после лунной программы.

За стартом с космодрома будет наблюдать президент США Дональд Трамп.

Несколько лет назад российский чиновник, впоследствии глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, предложил американцам доставлять астронавтов на орбиту с помощью батута. США "остроту" проигнорировали и продолжили работать над созданием своего средства доставки. Сегодня, завтра и в ближайшие месяцы увидим, что получилось.