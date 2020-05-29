В Бразилии за сутки выявили более 26 тысяч зараженных коронавирусом 2 29.05.2020, 11:08

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Фото: Getty Images

Страна стала новым эпицентром пандемии.

В Бразилии за прошедшие сутки выявили 26 417 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране инфицированы 438 238 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Бразилии.

По данным ведомства, за сутки в стране умерли 1 156 пациентов с коронавирусом, всего зафиксировано 26 754 летальных случая.

Наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом сложилась в штатах Сан-Паулу (95 865 зараженных и 6 980 умерших) и Рио-де-Жанейро (44 886 зараженных 4 856 умерших).

Бразилия занимает второе после США место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.

По оценкам ученых из Университета Вашингтона, к началу августа общее число умерших от коронавируса в Бразилии может увеличиться в пять раз — до 125 тысяч.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что теперь считает эпицентром пандемии коронавируса нового типа COVID-19 Южную и Северную Америку.