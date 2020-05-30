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Максим Галкин выпустил пародию на Путина и Собянина

  • 30.05.2020, 9:55
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Максим Галкин выпустил пародию на Путина и Собянина

Российские СМИ опубликовали ее, а потом удалили по звонку из Кремля.

Несколько российских интернет-изданий, в том числе "Лента.ру", "Газета.ру", "Московский комсомолец" и "Рамблер", удалили со своих сайтов публикации о ролике Максима Галкина, пародирующем Путина и Собянина. Внимание на это обратил The Bell, сообщает currenttime.tv.

По информации источника The Bell в одном из изданий, публикации снимались после звонков чиновников мэрии и администрации президента. Официально редакции не прокомментировали это утверждение.

Пятиминутное видео под названием "График, чтобы подышать свободно" было опубликовано в инстаграме Максима Галкина 28 мая. В ролике артист изображает президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, высмеивая идею властей ввести график прогулок для москвичей на время самоизоляции. В частности, "Собянин" предлагает, чтобы граждане двигались "строго по уложенному орнаменту плитки".

Менее чем за сутки только в инстаграме ролик Галкина собрал более 2,7 миллиона просмотров.

Новые правила для москвичей вступают в силу 1 июня. Жителям города будет разрешено выходить на улицу на прогулку и для занятий спортом, но не чаще трех раз в неделю, причем для каждого дома устанавливается специальный график. Сергей Собянин назвал этот режим экспериментальным, он продлится две недели.

"Эти два андроида действительно похожи"

"Максим Галкин – талантливый человек. Он действительно этих двух андроидов изображает похоже – одного такого более скучающего, второго такого одеревеневшего. Вполне узнаваемо", – политолог Екатерина Шульман в эфире программы "Вечер" прокомментировала пародию артиста.

– Я думаю, что новость опубликовали, потому что решили, что это юмор и Галкин – муж Пугачевой, поэтому он в мейнстриме, поэтому о нем новости нужно писать. А потом выяснилось, что боже мой, они же там на святое покушаются, поэтому давайте это все снимем.

Отходя от медийной составляющей, я должна сказать, что Максим Галкин довольно политически активный человек. Он, во-первых, у себя там на дому возглавляет местные локальные протесты, за которыми мы так внимательно следим, считая их перспективным направлением гражданской самоорганизации. И высказывается он публично время от времени вполне таким отчаянно оппозиционным образом. Это интересно.


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