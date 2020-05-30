Вероника Цепкало поддержала Светлану Тихановскую 13 30.05.2020, 16:55

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Также Валерий Цепкало и его супруга поставили за нее подписи.

Супруга выдвигающегося в президенты Валерия Цепкало Вероника Цепкало в своем Instagram высказала поддержку Светлане Тихановской.

Также Валерий Цепкало с супругой оставили свои подписи в ее поддержку.

29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.

Лучшая поддержка для арестованного в Гродно блогера Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергея Тихановского – присутствие на пикетах, которые проводятся по всей стране в его поддержку.

Подробное расписание пикетов в Минске и регионах Беларуси на 30 и 31 мая смотрите здесь.

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