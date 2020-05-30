Вероника Цепкало поддержала Светлану Тихановскую

Вероника Цепкало поддержала Светлану Тихановскую13
- 30.05.2020, 16:55
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Также Валерий Цепкало и его супруга поставили за нее подписи.
Супруга выдвигающегося в президенты Валерия Цепкало Вероника Цепкало в своем Instagram высказала поддержку Светлане Тихановской.
Также Валерий Цепкало с супругой оставили свои подписи в ее поддержку.
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Друзья, в связи с последними вопиющими событиями, мы с Вероникой @veronica20016 приняли решение поддержать инициативную группу Светланы Тихановской в г. Светлогорск и поставить свои подписи. #беларусьбудущего #валерийцепкало #цепкало2020 #странадляжизни #тихановский
29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.
Лучшая поддержка для арестованного в Гродно блогера Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергея Тихановского – присутствие на пикетах, которые проводятся по всей стране в его поддержку.
Подробное расписание пикетов в Минске и регионах Беларуси на 30 и 31 мая смотрите здесь.
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