Корабль Илона Маска с астронавтами движется к орбитальной станции: прямая трансляция 31.05.2020, 8:11

5,026

Фото: NASA

День 30 мая войдет в историю мировой космонавтики.

30 мая в истории космонавтики была написана новая страница: впервые в околоземное пространство люди отправились на транспорте, созданном частной компанией. SpaceX бизнесмена Илона Маска в кооперации с NASA запустили на орбиту ракету Falcon 9 с частично многоразовым пилотируемым кораблем Crew Dragon, пишет liga.net.

27 мая из-за "нелетной" погоды запуск отложили на следующее стартовое окно.

На борту в тест-миссии – опытные астронавты Аэрокосмического управления США, дважды летавшие на челноках Space Shuttle: 49-летний пилот Роберт "Боб" Льюис Бенкен и 53-летний командир Даглас "Даг" Джеральд Хёрли. В последний раз экипаж из двух американцев стартовал с территории США в 1982 году (STS-4).

Херли входил в экипаж миссии STS-135 челнока Atlantis – заключительного полета американцев в космос на своих ракете/корабле. Было это 8 июля 2011 года, то есть почти девять лет назад. Разрабатывавшийся проект Constellation (ракета Ares I / корабль Orion) закрыли при прошлом президента Бараке Обаме.

С той поры США вынуждены бронировать места на полет к МКС и назад только на "Союзах" (хотя начали летать на нем и ранее), причем ценник с каждым годом растет: на 2020-й стоимость отправки одного астронавта на российском корабле перевалила за $86 млн.

КОРАБЛЬ. NASA не стало самостоятельно разрабатывать новый корабль для полетов на Международную космическую станцию взамен челноков, а устроило конкурс среди частных компаний США, в котором в 2014-м победили Boeing и SpaceX. Первые создали Starliner, вторые – Сrew Dragon.

Если беспилотный тест-полет "Старлайнера" был неудачным, то пустой "Дракон" для экипажа слетал прошлой весной к МКС безупречно. В SpaceX говорят, что смогут возить людей на станцию, в том числе и россиян – по обмену, примерно по цене $50–55 млн за человека (а весь запуск – почти $210 млн). У Boeing ценник будет едва ли не в вдвое больше: $90 млн и $350 млн соответственно.

Одно из основных качественных отличий тандема Falcon 9/Crew Dragon от челноков – то, что у транспорта Маска есть система аварийного спасения экипажа на случай ЧП (см. видео катастрофы "Челленджера").

Crew Dragon может взять на борт семь человек, но по заказам NASA будет возить за рейс только четверых. Более того, для каждой зафрахтованной NASA миссии капсула экипажа будет новой, а повторно их, возможно, используют в будущих туристических полетах. Пожалуй, основное визуальное отличие пилотируемой версии Dragon V2 от первой, грузовой: он не крылатый. То есть выставленных в стороны солнечных панелей у него нет, ими облицован грузовой отсек корабля.

ЭКИПАЖ. Боб Бенкен родился 28 июля 1970 года в штате Миссури. Образование: бакалавр в физике и машиностроении (Вашингтонский университет), магистр и доктор в машиностроении (Калифорнийский технологический институт). Бывший летчик-испытатель на F-15, F-16 и F-22, капитан ВВС США. Пришел в NASA в 2000-м, спустя девять лет получил подполковника.

Дважды летал на орбиту на челноке Endeavour (STS-123 в 2008-м и STS-130 в 2010-м) – всего 708 ч, и каждый раз трижды выходил в открытый космос (в сумме около 37,5 ч). Женат на астронавтке NASA Кэтрин Макартур, увлекается скалолазанием, трекингом и лыжами.

Даг Херли родился 21 октября 1966 года в штате Нью-Йорк. Образование: бакалавр в инженерных науках (Тулейнский университет). Летчик-испытатель морской авиации, освоил более 25 типов самолетов с налетом более 5500 ч. Полковник корпуса морской пехоты США. Попал в NASA в том же году, что и Бенкен.

Два раза побывал в космическом полете – всего 683 ч – в миссиях Endeavour (STS-127 в 2009-м) и Atlantis (STS-135 в 2011-м). В открытый космос не выходил. Женат на Карен Найберг – астронавтке NASA; есть ребенок. Увлекается альпинизмом, гоняет в NASCAR и является заядлым охотником.

Дублеры экипажа – 51-летний командир Майкл Скотт Хопкинс и 44-летний пилот Виктор Джером Гловер.

ПОЛЕТ. Ракета стартовала с комплекса LC-39A космического центра им. Кеннеди в штате Флорида, который построен еще в 1960-е для Saturn V, использовался для запуска челноков, а в 2014-м перешел на 20 лет в аренду SpaceX. На случай аномалии в корабле предусмотрена система аварийного спасения (посмотрите, как ее проверили в полете).

Первую ступень ракеты через несколько минут после старта мягко посадили на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Где и когда над Европой и другими регионами планеты пролетит корабль, можно посмотреть здесь.

Crew Dragon с серийным номером C206 должен автоматически – без помощи манипулятора Canadarm2 на МКС – состыковаться со станцией через адаптер IDA-2 на модуле Harmony. "Дракон" хотят провести через множество проверок, поэтому полет займет почти 19 часов.

Сейчас на орбите работает экспедиция МКС-63 (американец Кристофер Кэссиди, россияне Иван Вагнер и Анатолий Иванишин); они прибыли туда 9 апреля и пробудут там до 22 октября.

Срок пребывания на МКС экипажа Crew Dragon еще не определен – от 30 до 119 суток: это решат по ходу миссии. Корабль спроектирован так, что может оставаться на орбите до 7 месяцев. Вернется на Землю у берегов Флориды экипаж также на "Драконе": капсулу выловит в Атлантическом океане морское судно SpaceX Go Navigator.