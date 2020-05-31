Гигантские очереди выстроились, чтобы подписаться за перемены: кадры из разных городов Беларуси 31.05.2020, 9:41

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Как 30 мая прошли пикеты в поддержку Тихановских.

Видео из разных городов Беларуси, где вчера проходили пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских, опубликовал телеграм-канал «Баста!».

На фото из Жодино сотни людей под дождем стоят в очереди, чтобы подписаться за Светлану Тихановскую. Ничего подобного небольшой городок в Минской области никогда не видел.

Та же картина наблюдалась сегодня в других городах страны, несмотря на задержание народного блогера Сергея Тихановского.

Лида:

Минск:

Фото: «Наша Ніва»

Молодечно:

Фото: «Наша Ніва»

Орша:

Гродно:

В очередях стояли люди разных возрастов, преимущественно в масках.

29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.

Лучшая поддержка для арестованного в Гродно блогера Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергея Тихановского – присутствие на пикетах, которые проводятся по всей стране в его поддержку.

Подробное расписание пикетов в Минске и регионах Беларуси на 31 мая смотрите здесь.

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