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Кабанов о солидарности брестчан: Я в шоке от того, насколько люди креатива поднабрались

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  • 4.05.2020, 19:10
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Кабанов о солидарности брестчан: Я в шоке от того, насколько люди креатива поднабрались
Александр Кабанов

Блогер, отсидевший 15 суток за акцию протеста, рассказал о том, как его задержали и чем занимался в ИВС.

Последние полмесяца блогер из Березы Александр Кабанов провел в изоляторе временного содержания (ИВС) Ленинского РОВД Бреста, пишет «Брестская газета».

По решению суда за участие в акции протеста против аккумуляторного завода и не только он получил 15 суток ареста. На свободу Кабанов должен был выйти рано утром 3 мая, но отпустили его в обед. На следующий день блогер рассказал журналистам о том, как его задерживали, чем занимался во время вынужденной изоляции, чувствуется ли в ИВС коронавирус и т. д.

Александра задержали утром 18 апреля, накануне православной Пасхи. Блогер говорит, что ждал этого: все неделю дом под Пинском, где в гостях были Кабанов и его коллега Сергей Петрухин, сторожила милиция. Однако во двор сотрудники не заходили. Поэтому в день задержания Кабанов, прежде чем выйти за калитку, взял с собой немного продуктов, вещи первой необходимости, несколько книг – знал, что, скорее всего, пригодятся. А еще спрятал телефон в надежном месте.

«Все было культурно, милиционеры представились, показали удостоверения, все были в масках. Показали бумаги из Ленинского РОВД», – рассказывает Кабанов.

По его словам, сначала его повезли в Пинск, а потом в Брест. На подъезде в областной центр его встречала машина ГАИ.

Александр говорит, что коронавирус в стране чувствуется и в стенах изолятора.

«При входе в ИВС меряют температуру. У меня была повышенная, но я знаю, что это обычная простуда, а не коронавирус. Незадолго до этого я был на рыбалке, походил босыми ногами по холодной воде», – объясняет блогер.

Тем не менее, приехала скорая. По словам Кабанова, медики были во всеоружии: противочумные костюмы, маски, очки, перчатки. Арестанту сказали, что могут его госпитализировать, если он хочет. Кабанов отказался.

По его словам, пять суток после суда он был один в камере. Кстати, с активистами Дмитрием Бекалюком и Дмитрием Андросюком, которым тоже дали 15 суток, в ИВС он не встречался.

«В любой момент можно было попросить градусник. Каждое утро в камерах моются полы. Если раньше было только кусковое мыло или хозяйственное, то сейчас жидкое с каким-то антисептиком. Слышно было, как на коридоре пшикают – обрабатывают», – вспоминает активист.

Поскольку Александр Кабанов далеко не первый раз отбывал срок в ИВС, журналисты спросили, изменилось ли как-то питание. Блогер говорит, что в этом плане все осталось по-прежнему. Конечно, такая «диета» не для взрослого мужчины. Частично выручали передачи. Однако в камерах нет холодильника, поэтому мясные продукты, например, портятся раньше, чем их успевает съесть человек. А если в камере есть соседи, которым, как правило, ничего не передают, то передача делится на всех.

«У меня была мечта, когда выйду: два драника, два яйца на шкварках. Я это еле съел. Желудок привык к маленьким порциям, уменьшился», - делится блогер.

Кстати, на третий день срока Кабанов бросил курить, хотя сигареты с собой были. Чтобы не было соблазна, отдал их сокамерникам. Начал активно заниматься спортом – отжиматься, делать зарядку. С соседями играли в настольные игры.

«Не понравилось, что больше нельзя иметь при себе шариковую ручку. Не знаю, правда это или нет, но, говорят, кто-то пытался вскрыть ею вены. После этого запретили», – рассказывает Кабанов.

Рано утром 3 мая Александр Александрович пошел с вещами на выход и узнал, что опять задержан.

«Меня уже ждали. Посадили в машину, куда-то повезли. Когда я понял, что едем куда-то не туда, то сказал: или вы говорите, куда меня везете, и мы спокойно едем, или будет неспокойно. Оказалось, в Пинск. Ехали очень медленно, часто останавливались, они выходили покурить. Я так понимаю, меня решили просто не пустить на площадь. Думаю, камеры прослушиваются, а я всем говорил, что в это воскресенье иду на площадь», – предполагает Александр.

В райотделе в Пинске, говорит Кабанов, его посадили в кабинете и сказали ждать. Кого или чего – непонятно.

«Около 12 часов я встал и сказал: я пошел. Они на меня накинулись, начали задерживать. Я хотел написать в книгу замечаний и предложений. После этого пришел подполковник, долго о чем-то расспрашивал, часто смотрел на часы. У меня было ощущение, что ему просто сказали продержать меня какое-то время. Ровно в 13.00 он сказал: «Спасибо, до свиданья». Я был свободен», – вспоминает блогер.

Оказавшись в чужом городе без телефона и, как ему сказали, далеко от вокзала, он решил просто идти вперед. Ему повезло: он встретил знакомых. Они и отвезли Кабанова домой.

Он признается, что, как только стал доступен по телефону, тут же посыпались звонки, сообщения, люди начали скидывать фото с листовками, которые наклеили в Бресте в поддержку задержанных активистов, ссылки на видео с акций протеста.

«Я был в шоке от того, насколько люди креатива поднабрались, и какие теперь шумные у нас акции протеста – в масках можно громче кричать», – говорит Кабанов.

Пока он отбывал 15 суток, у него было много времени, чтобы проанализировать то, что происходит, и обдумать свои дальнейшие действия.

«Они решили больше не штрафовать меня, поскольку штрафы я все равно не плачу, а закрыть. Меня три недели не было на площади. Но как можно сломить сутками? А раз после задержаний и таких суток людей на площадь выходит еще больше, это звоночек властям: ребята, значит вы что-то делаете не так. А вообще это нонсенс: люди требуют соблюдения закона, а их за это прессуют», – заключает блогер.


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