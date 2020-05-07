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Американские ученые: Новая мутация сделала коронавирус еще заразнее

  • 7.05.2020, 7:55
Американские ученые: Новая мутация сделала коронавирус еще заразнее
Фото: istock

Способность SARS-CoV-2 быстро мутировать может ограничить эффективность будущей вакцины.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший глобальную пандемию Covid-19 с 3,6 миллионами зараженных в 217 странах мира, приобрел мутацию, сделавшую его еще заразнее.

К такому выводу пришла группа американских ученых из Национальной лаборатории Лос-Аламоса в США при участии коллег из Университета Дюка и Университета Шеффилда (Великобритания), сообщает biorxiv.org.

Коронавирус, напомним, сразу был отмечен высоким фактором контагиозности. В конце января, на первых этапах вспышки в Ухане, эпидемиологи из университета Ланкастера, университета Флориды и центра вирусологии Глазго оценили показатель базовой способности вируса к размножению (𝑅0) в диапазоне 3,6-4.

На данный момент ВОЗ снизила оценку до 2,4. Столько человек в среднем заражает один больной. Для типичного сезонного гриппа 𝑅0 составляет 1,28, для худшей в этом веке эпидемии гриппа 2009 года - 1,48, для эпидемии «испанки» 1918 года, унесшей несколько миллионов жизней, - 1,8.

Ученые из Лос-Аламоса проанализировали несколько тысяч последовательностей генома коронавируса из базы данных GISAID (Global Initiative for Sharing All Influenza) - организации, собирающей данные по коронавирусами и гриппу.

Им удалось обнаружить 14 мутаций. Одна из них затрагивает шиповидный белок и упрощает вирусу присоединение к клеткам организма-хозяина за образования водородной связи.

Новый штамм вируса, обладающий этой мутацией (D614G), появился в марте в Европе, а к апрелю стал основным как в европейских странах, так и в Северной Америке. Эта же мутация, как считают исследователи, может позволять вирусу эффективнее нейтрализовать антитела, тормозя иммунный ответ зараженного организма.

Способность SARS-CoV-2 быстро мутировать, характерная для РНК-вирусов, может потенциально ограничить эффективность вакцины, если пандемия не пойдет на спад летом, следуя сезонности обычного гриппа, предупреждают авторы исследования.


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