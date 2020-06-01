Белорусы стали терять работу в малых городах и промышленности 2 1.06.2020, 12:09

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«Пересидеть этот кризис» у белорусов и правительства уже никак не получится.

В мае BEROC и SATIO провели третью волну социологического исследования, чтобы понять, как пандемия меняет бюджет домохозяйств, потребительское поведение и ситуацию на рынке труда Беларуси, пишет zautra.by.

Один из главных выводов — изменение динамики потери работы и доходов: они переместились из Минска и сферы услуг в малые города и сферу промышленности.

В апреле доходы падали больше всего в столице. Первым ощутил на себе негативные тенденции бизнес.

—И это были относительно хорошие новости, потому что в Минске доходы у людей изначально были выше. Была надежда, что у них и подушка безопасности больше и доходам снижаться есть куда, — рассказала академический директор BEROC Катерина Борнукова. — А в мае мы вдруг увидели резкий рост числа людей, которые говорят, что у них снизились доходы, и которые при этом живут в малых городах с населением до 5 тысяч.

По мнению эксперта, это гораздо более существенная проблема.

— У этих людей изначально были более низкие доходы, в малых городах тяжелее найти подработку, — объяснила Катерина Борнукова.

Сбережений нет

Также из результатов опроса выяснилось, что более чем у половины белорусов есть деньги на месяц жизни или меньше. При этом тех, кто сможет прожить на сбережения полгода и больше, только 7%.

— Значит, рассчитывать на то, что люди смогут «пересидеть этот кризис», не приходится. У них нет достаточного количества сбережений, и государству нужно действовать достаточно быстро, если мы хотим этих людей поддержать, — подчеркнула Катерина Борнукова.

Уменьшение заказов, сокращение рабочих дней и отпуска за свой счет

Со снижением доходов в мае столкнулись 49% опрошенных, и это чуть меньше, чем в апреле (тогда таких было 52%). Изменились и причины этого снижения. Если в апреле респонденты поставили на первое место негативные тенденции с курсом рубля, то в мае — уменьшение количества заказов и клиентов.

— Это очень характерно для Минска, для предпринимателей, частных предприятий и для тех, кто зарабатывает больше 1000 рублей в месяц. Такие люди чаще оказываются в тех специальностях, где доходы привязаны к результатам деятельности, — отметила Катерина Борнукова.

Все больше опрошенных говорят о том, что сталкиваются либо с сокращением рабочих дней, либо с тем, что их отправляют в отпуск за свой счет. Это стало проблемой для квалифицированных рабочих с профессионально-техническим образованием и тех, кто работает в промышленности, а отпуска за свой счет — для работающих в промышленности, на государственных предприятиях и в небольших городах до 30 тысяч населения.

Потерял работу, но чувствуешь себя, в общем-то, неплохо?

Кстати, за чертой бедности в первом квартале в Беларуси находилось 4,7% населения. Среднедушевые располагаемые ресурсы этих белорусов были ниже суммы прожиточного минимума — 250 рублей.

Выше всего уровень малообеспеченности в Брестской и Гомельской областях — 6,7% и 6,6% соответственно, а ниже всего — в Минске (0,9%), следует из данных Белстата по выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню жизни в первом квартале 2020 года.

Во Всемирном банке положительно оценивают то, что белорусские власти в связи с коронакризисом изменили порядок начисления государственной адресной социальной помощи (ГАСП). Например, критерий нуждаемости увеличился со 100% до 115% величины бюджета прожиточного минимума (с 246,78 до 283,80 рубля). Семьи, где среднедушевой доход недотягивает до этой планки, получат доплату в размере разницы.

По мнению директора Исследовательского центра ИПМ Александра Чубрика, «важной мерой было бы установить размер пособия в размере 50% бюджета прожиточного минимума».

Он обратил внимание на еще один очень важный момент: сейчас в качестве критерия нуждаемости считается совокупный доход семьи за последние 12 месяцев.

— Получается, если сейчас ты столкнулся с тяжелой ситуацией: потерял работу, потерял доходы — то за последние 12 месяцев можешь чувствовать себя, в общем-то, неплохо, — пояснил Александр Чубрик.

По его мнению, было бы правильно снизить период, за который производится расчет совокупного дохода семьи.

Эксперт: Пособие по безработице нужно повысить для всех

Самой важной мерой в нынешней ситуации эксперт назвал пособие по безработице. Его собираются повысить избирательно: пока только для безработных предпенсионного возраста и проживающих на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда.

Александр Чубрик отметил, что «территория с напряженной ситуацией на рынке труда сейчас называется Республика Беларусь».

— Пособие по безработице важно повысить до уровня прожиточного минимума для всех, кто будет зарегистрирован. Дополнительно мы бы предложили установить размер пособия в первый месяц его выплаты на уровне минимального потребительского бюджета (513,77 рубля). Он значительно выше, чем БПМ (246,78 рубля). Первый месяц после потери работы — это самый большой удар, потому что ты ничего не успел найти, не успел обратиться за ГАСП, да и не пройдешь по критерию нуждаемости, — пояснил экономист.

В то же время, как отметила Катерина Борнукова, меры на рынке труда не пользуются большой популярностью у белорусов как весомая поддержка со стороны государства.

— Возможно, потому, что пока население не видело таких мер поддержки со стороны государства и не понимает, насколько они могут быть эффективными, — сказала эксперт.