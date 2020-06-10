Врач Брестской городской больницы: Из-за «таракана» сложилась такая ситуация

Врач Брестской городской больницы: Из-за «таракана» сложилась такая ситуация4
- 10.06.2020, 19:53
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В Брестской больнице №2 COVID-19 болеют минимум 10 медработников.
Врач из Брестской городской больницы №2 сообщает о распространении заражения Covid-19 среди своих коллег. Болеют минимум 10 медработников, передает телеграм-канал “Баста!”.
"В нашей больнице уже точно десять сотрудников заражены Covid-19, - пишет он. - Это только те, о которых я сам знаю. Много людей с пневмонией.
Из-за таракана сложилась такая ситуация. С защитой дела обстоят неважно, как, впрочем, и в остальных больницах и поликлиниках, хотя Минздрав говорит и пишет обратное. Пневмонии выявляются ежедневно и в немалых количествах. Есть классические "ковидные" пневмонии.
У меня тоже подтвердили коронавирус".
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