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Врач Брестской городской больницы: Из-за «таракана» сложилась такая ситуация

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  • 10.06.2020, 19:53
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Врач Брестской городской больницы: Из-за «таракана» сложилась такая ситуация
иллюстрационное Фото: tut.by

В Брестской больнице №2 COVID-19 болеют минимум 10 медработников.

Врач из Брестской городской больницы №2 сообщает о распространении заражения Covid-19 среди своих коллег. Болеют минимум 10 медработников, передает телеграм-канал “Баста!”.

"В нашей больнице уже точно десять сотрудников заражены Covid-19, - пишет он. - Это только те, о которых я сам знаю. Много людей с пневмонией.

Из-за таракана сложилась такая ситуация. С защитой дела обстоят неважно, как, впрочем, и в остальных больницах и поликлиниках, хотя Минздрав говорит и пишет обратное. Пневмонии выявляются ежедневно и в немалых количествах. Есть классические "ковидные" пневмонии.

У меня тоже подтвердили коронавирус".

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