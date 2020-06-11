Жители Лунинецкого района ативно подписываются за землячку Светлану Тихановскую

Жители Лунинецкого района ативно подписываются за землячку Светлану Тихановскую3
- 11.06.2020, 22:40
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Только в начале дня за нее подписались больше тысячи человек.
Сегодня, 11 июня, возле «Евроопта» в Лунинце продолжала работу инициативная группа, собиравшая подписи за Светлану Тихановскую, передает «Медиа-Полесье».
Как рассказали члены инициативной группы, на начало дня 11 июня было собрано за Тихановскую порядка 1.300 подписей.
По количеству собранных подписей в подписных листах видно, что Светлана Тихановская вызывает наибольшую симпатию у жителей района. Светлана родилась и выросла в Микашевичах. Здесь закончила СШ №1. Причём, с золотой медалью. Затем поступила в Мозырский педуниверситет на факультет иностранных языков. По специальности — переводчик. С мужем Сергеем воспитывает двоих детей.
В Лунинце последние дни пикета - 13-14 июня, в Микашевичах – 12 июня.