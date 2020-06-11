закрыть
12 июня 2020, пятница, 0:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жители Лунинецкого района ативно подписываются за землячку Светлану Тихановскую

3
  • 11.06.2020, 22:40
  • 3,707
Жители Лунинецкого района ативно подписываются за землячку Светлану Тихановскую
Фото с пикета по сбору подписей за Светлану Тихановскую в Лунинце 6 июня
фото: media-polesye

Только в начале дня за нее подписались больше тысячи человек.

Сегодня, 11 июня, возле «Евроопта» в Лунинце продолжала работу инициативная группа, собиравшая подписи за Светлану Тихановскую, передает «Медиа-Полесье».

Как рассказали члены инициативной группы, на начало дня 11 июня было собрано за Тихановскую порядка 1.300 подписей.

По количеству собранных подписей в подписных листах видно, что Светлана Тихановская вызывает наибольшую симпатию у жителей района. Светлана родилась и выросла в Микашевичах. Здесь закончила СШ №1. Причём, с золотой медалью. Затем поступила в Мозырский педуниверситет на факультет иностранных языков. По специальности — переводчик. С мужем Сергеем воспитывает двоих детей.

В Лунинце последние дни пикета - 13-14 июня, в Микашевичах – 12 июня.


популярное за неделю

Мнение

У Виктора Бабарико есть последний шанс победить
У Виктора Бабарико есть последний шанс победить Дмитрий Бондаренко
Новая Беларусь сметет остатки старого режима
Новая Беларусь сметет остатки старого режима Виктор Бабарико
Допрыгаться до Гааги или Нюрнберга
Допрыгаться до Гааги или Нюрнберга Владимир Халип
Шанс выйти из Зазеркалья
Шанс выйти из Зазеркалья Евгений Липкович