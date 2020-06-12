После прибытия «Саши 3%» в Березовку завод перевели на четырехчасовой рабочий день 1 12.06.2020, 20:32

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Зарплаты на стеклозаводе «Неман» в мае составили $70-100.

Рабочие стеклозавода «Неман» в Березовке Лидского района переведены на четырехчасовой рабочий день. Зарплаты в мае составили 70-100 долларов.

- После прибытия «Саши 3 процента» в Березовку рабочие стекольного завода «Неман» были переведены на четырехчасовой рабочий день, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - На заводе работает почти половина трудоспособных жителей города.

Несмотря на постоянное предоставление льгот и выделение сотен миллионов долларов, завод находится в катастрофически сложной экономической ситуации.

Ярким доказательством этого являются зарплаты рабочих. В мае они составили 70-100 долларов.

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