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Гродненские рыбаки бьют тревогу: на Немане массовый мор рыбы

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  • 14.06.2020, 19:59
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Гродненские рыбаки бьют тревогу: на Немане массовый мор рыбы

Люди говорят, что видели какую-то маслянистую пленку на воде.

Гродненские рыбаки бьют тревогу — на Немане массовый мор рыбы. Два дня в сообществе в «ВКонтакте» гродненских любителей рыбалки «Рыбалка в Гродно» появляются фотографии мертвой рыбы. Гродненцы уже сообщили о произошедшем в Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды и инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды, пишет tut.by.

Участники сообщества пишут, что мертвую рыбу видели в центре города, около Коложской церкви и пляжа на улице Поповича, а также около плотины ГЭС: вверх брюхом плавали большие судаки, краснокнижные усачи, плотва и окуни. В сообществе даже выложили видео, на котором виден мертвый бобер.

Гродненские рыбаки говорят, что замечали какую-то маслянистую пленку на воде, а также чувствовали неприятный запах, идущий от реки.

Однако что точно произошло на реке — должны установить специалисты.


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