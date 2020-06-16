Литва вручит Беларуси ноту из-за ситуации с Неманом 3 16.06.2020, 15:11

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Фото: twitter/@ecoinfo_by

В реке случился массовый мор рыбы.

Литва вручит Беларуси ноту, в которой официально запросит информацию о причинах массового мора рыбы в Немане и была ли чем-либо загрязнена река. Об этом сообщает новостное агенство BNS.

Официальный запрос подготовили в литовском Министерстве окружающей среды, ноту передадут в МИД Литвы для отправки в Беларусь по дипломатическим каналам.

Накануне Агентство по охране окружающей среды соседней страны, получив информацию о массовом море рыбы около Гродно, взяло пробы воды из Немана около Алитуса и Друскининкая.