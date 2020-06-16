Аудронюс Ажубалис о море рыбы в Немане: Есть подозрения, что произошел серьезный экологический инцидент 5 16.06.2020, 21:15

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Аудронюс Ажубалис

Белорусские власти должны предоставить полную информацию о море рыбы в Немане.

Литва направила Беларуси ноту в связи с возможным загрязнением Немана в Гродненской области, сообщает корреспондент Charter97.org из Вильнюса. Накануне СМИ сообщили, что в Гродненской области массово гибнут рыбы и другие водные организмы.

Министерство окружающей среды обратилось к Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси по дипломатическим каналам и запросило информацию о возможном загрязнении в верховьях Немана. Литовское министерство запросила информацию о любых зарегистрированных загрязнениях вблизи Гродно, а также о том, проводились ли исследования качества воды.

«Есть подозрения, что произошел серьезный экологический инцидент, и из-за небольшого расстояния до Гродно могут быть ощутимы последствия для Литвы. Практика показывает, что белорусские власти не говорят открыто об инцидентах в стране, даже если они имеют негативные последствия для Литвы», — сказал депутат Сейма и бывший глава МИД Литвы Аудронюс Ажубалис.

Он направил министерству иностранных дел призыв вмешаться в ситуацию и потребовать объяснений от белорусской стороны.

По мнению Ажубалиса, если при объективном расследовании окажется, что природа Литвы понесла ущерб, Беларусь должна будет возместить его.

После того, как СМИ сообщили о массовой гибели рыб в верховьях Немана, литовское министерство окружающей среды взяло пробы воды на анализ. Результаты будут известны в пятницу.