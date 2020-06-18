В Белгазпромбанке утвержден состав временной администрации 12 18.06.2020, 13:50

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В ее состав вошли восемь человек.

Бабушка Надя на пенсии не усидела.

Руководитель временной администрации Надежда Ермакова (экс-глава Нацбанка и Беларусьбанка) будет курировать систему риск-менеджмента, внутренний аудит, информационную политику и персонал, пишет interfax.by.

В состав временной администрации вошли:

Галина Тарасова (юридические вопросы, секретариат, управление делами, корпоративное управление банком, документационные вопросы) - бывший юрист "Беларусбанка".

Дмитрий Дудик (казначейство, расчёты, в том числе финансовые институты РБ) - также выходец из "Беларусбанка", где был начальником управления,

Анна Бабицкая (международные расчёты, корреспондентские отношения с международными финансовыми институтами) - в свое время возглавляла "Дельта-банк",

Юрий Деликатный (финансовый мониторинг, система внутреннего контроля) - выходец из Службы внутреннего контроля "Белагропромбанка",

Валерий Симонов (розничные услуги, эквайринг, процессинг, платёжные системы розничного бизнеса, налично-денежное обращение, кассовые операции, инкассация) - еще один выходец из "Белагропромбанка", где занимался приблизительно тем же,

Александр Русакомский (корпоративный бизнес, кредитование корпоративных клиентов, проблемные активы) - работал в Департаменте корпортивного бизнеса "Беларусбанка",

Наталья Поясок (система риск-менеджмента) - возглавляла управление банковских рисков в "Белагропромбанке".