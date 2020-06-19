Известный тренер: Я буду голосовать за Виктора Бабарико 6 19.06.2020, 13:08

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Фото: tribuna.com

Виктор Дойлидов считает, что Лукашенко должен снять свою кандидатуру.

Виктор Дойлидов – заслуженный тренер по спортивной гимнастике. Около 20 лет возглавлял сборную Беларуси, и при нем она добивалась невероятных результатов – выигрывала и чемпионат мира, и чемпионат Европы.

Сегодня такие достижения нереальны, но в 90-е это было возможно. Также Дойлидов был личным тренером выдающегося белорусского гимнаста Ивана Иванкова.

Сегодня 63-летний специалист на пенсии. Корреспонденту «Трибуны» он рассказал о своих делах (не может сделать операцию из-за коронавируса), а также поделился мнением о том, что происходит в стране.

– Виктор Викторович, следите за ситуацией вокруг выборов в Беларуси?

– Я решил, за кого буду голосовать.

– Если не секрет, это кто-то из претендентов в кандидаты или Лукашенко?

– Нет, это человек из претендентов. Я могу назвать фамилию, что тут такого. Я буду голосовать за Виктора Бабарико. Мне очень нравится. Мне кажется, он умный и очень порядочный человек. Я много про него читаю, много смотрю. Мне он нравится. За него подписался.

– Что можете сказать по поводу происходящего вокруг Бабарико? История с банком, обыск у него дома, задержание...

– Что тут смотреть? Что тут следить? Вы что, не знаете, что Александр Григорьевич всеми силами будет держаться за власть? До последнего. Я чувствую, что он идет на все, чтобы удержаться за власть. На все идет.

– А какие тезисы или посылы Бабарико вам нравятся?

– Никого не обзывает, никого не оскорбляет. Он даже плохого слова никому не сказал. А тут начинается: «ветродуи». Что это за ветродуи? Майданутые. Ну как так можно? Это же он [Лукашенко] на своих людей так говорит. Это же твои жители страны Республики Беларусь! Многие тебя выбирали, а сейчас ты их так оскорбляешь.

Вот это положение с коронавирусом мне вообще не нравится. Коронавируса нет. Хотя я знаю, что он есть. У меня много знакомых врачей, с которыми я общаюсь. И коронавируса очень много у нас в стране. А этот доктор самый главный наш поставил им «коронапсихоз». Коронавируса нет. Ну как это так? А люди умирают. Я знаю, что умирает много людей.

Нельзя 26 лет обманывать людей. И мое мнение такое, что Александр Григорьевич Лукашенко до сих пор живет в 70-х годах прошлого века, а действует методами 90-х.

Уже давно мир ушел вперед. Сейчас уже все новое. Сейчас другая молодежь, у нее другие мысли. У нее совсем другие желания, другие потребности. Вы посмотрите, сколько у нас молодых ребят уехало из страны. А вы знаете, сколько у меня тренеров уехало из страны работать за границу?

– Догадываюсь.

– Я поэтому и перестал работать. Я вам скажу честно, почему я вот так вот немножко настроен против Лукашенко. Потому что когда начали уезжать в 90-х годах известные тренеры, такие как Шинкарь Сергей Сергеевич, Володя Ваткин – мой напарник, с которым мы воспитали Ваню Иванкова. Я тогда думал, что ничего страшного, пусть едут. Тогда уезжали именитые тренеры, которые заслужили. Они многое сделали и поехали работать за границу.

Но я 100 процентов ожидал, что на их место придут и вырастут молодые тренеры. Понимаете? А потом получилась такая ситуация, что в начале 2000-х поехали и молодые тренеры. Сейчас почти все молодые тренеры работают за границей. У меня целая команда, которая выступала на Олимпиаде в Сиднее, живет за границей. В основном – в США. В Норвегии очень много работает наших тренеров.

И вот когда от нас поехали молодые тренеры, то я сказал: «Все, гимнастики в республике не будет». Потому что кто будет вырастать в нового Шинкаря, Ваткина, Воронцова или Дойлидова?

– Например, некоторые вам могут возразить, что условия для гимнастики создаются: запланированы постройки залов, готов центр художественной гимнастики.

– Ничего у нас не строится. У нас два зала осталось на весь город: «Кольца славы» и на Игнатенко маленький зальчик. «Кольца славы» и тот скоро снесут – будут строить стадион. Ничего для спортивной гимнастики не делается вообще.

Самое главное сейчас, что меня волнует, что в школах осталось по одному тренеру-двум. Сейчас нет лидера в школе. Раньше у меня в Витебске был великолепный центр во главе с Лисковичем, в Гомеле был великолепный центр во главе со Шкарубо, царствие ему небесное. Сейчас никого почти там нет.

Был хороший центр в Барановичах, в Бресте, в Гродно во главе с Карасиком, тоже царствие ему небесное. А сейчас ничего нет. Все молодые тренеры уехали за границу. Сколько молодой тренер приходит и получает зарплату? 300 рублей! А если жена и дети? Вот они и едут за границу. А едут же не те, которые сидят и пивко пьют и ничего не делают. А едут те, которые умеют и знают, как работать. Хотят что-то сделать.

Один тренер мне звонит из Норвегии. Он пришел в зал, а на следующий день получил зарплату 5 тысяч евро. Ну, в Норвегии все дорого: и квартиры, и питание. Но и зарплаты. Но это для начала 5 тысяч. Там многие наши тренеры работают. В Норвегии гимнастику бурно развивают.

Вообще спортивная гимнастика – это не художественная. Их надо разделять. Это совсем разные виды спорта. У нас на Олимпийский играх разыгрывается 14 комплектов наград: восемь у ребят и шесть у девочек. И всего команда – пять мальчиков и пять девочек. Десять человек и разыгрывается 14 комплектов медалей. А в художественной гимнастике разыгрывается два комплекта. И получается для художественной гимнастики делается все, а для спортивной – ничего.

– Виктор Викторович, если вернуться немного к теме выборов, то чего ждете от 9 августа?

– Считаю, что Александр Григорьевич, если бы он имел совесть, то отказался бы от этих выборов. Потому что 26 лет управлять страной – хватит. Его время прошло.

– Многие говорят, что для спорта Лукашенко многое сделал.

– Наверное, для хоккея и футбола он очень многое сделал. Только хоккей с футболом ничего не сделал за столько нет. Ничего! У меня команда была первая в мире, вторая и третья. У меня команда была два раза первая в Европе, один раз вторая в Европе и четыре раза третья в Европе. И личный ученик был трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы. Это Иванков Иван.

Я состоялся как тренер одного спортсмена и как главный тренер сборной. Скажите, кто в футболе или хоккее завоевал такие медали для нашей страны?

– Таких медалей в этих видах не было.

– А для них делается все! А посмотрите, какие зарплаты у футболистов и хоккеистов. Почему им не голосовать за Лукашенко? Никаких результатов нет, а деньги получают приличные. Я знаю, какие они получают деньги. Очень приличные. Хоккей, может, у нас какой-то еще есть. Но футбола у нас вообще нет. Страшно смотреть на этот футбол. Это футбол 70-х годов прошлого века.

– Получается, наш футбол застрял в тех временах…

– Конечно! И Лукашенко в тех временах живет. А методами 90-х действует.

А что касается выборов, то, конечно, буду голосовать за Бабарико. Ну поймите, что не может один человек решать судьбу всей страны. Нельзя этого делать!

Он у нас, получается, и в спорте разбирается лучше всего, и в экономике, и в сельском хозяйстве, и в коронавирусе лучше всех разбирается, и главный врач, и главный архитектор, и главный тренер по всем видам спорта. Ну это неправильно! Корону пора уже снять с головы. А 26 лет…

Вот возьмите страны, где люди давно уже у власти. Где эти страны? Вот возьмите Венесуэлу. Что там творится? Северную Корею возьмите – ужас! Та же Сирия. Страны, где очень долго правит один человек, уже давно пришли к краху. А я не хочу, чтобы мою любимую страну Республику Беларусь ждал крах.

В 90-х годах в свое время я голосовал за Лукашенко, я был за него. Это был один человек. Может, такой и нужен был. Но он там и остался, в прошлом веке. А сейчас уже 2020 год. Уже весь мир давно ушел вперед. А мы все живем по законам 70-х годов прошлого века.

Поэтому нужны перемены. И я считаю, что такой человек, как Виктор Бабарико… Во-первых, он спокойный, уравновешенный. Он очень умный человек, он не говорит глупости, он никого не обзывает.

Как можно по телевизору так обзывать людей? Ну что это такое? Ну смех просто. Мне порой за Лукашенко стыдно. Стыдно его слушать. Не имеет права президент так разговаривать.

И то, что из страны вся лучшая молодежь уезжает… Я вам говорил, сколько уехало классных тренеров, которые могли вырасти в новых Шинкарей, Ваткиных, Воронцовых, Дойлидовых – они все за границей. И работают там очень хорошо, иначе им бы не платили такие хорошие деньги. А здесь они никому не нужны.

Так же и в других сферах. Понимаете? Я знаю, что очень много уезжает людей и в науке, и в культуре – везде! Во всех отраслях. А он по телевизору спокойно выступает и говорит: «Кто хочет – может ехать. Я никого не держу». Что это такое? А с кем ты останешься? С кем страна останется? С твоими Шариковыми?

Он же себя окружил людьми, которые ему только поддакивают. Вот ему это хочется или это. А они ему: «Да-да-да!» Они же его обманывают. А страна-то катится назад или в лучшем случае стоим на месте. Мы не развиваемся! Весь мир идет вперед, а мы стоим в 70-х годах прошлого века. Позорище.

Вот поэтому я за Виктора Бабарико. Очень хотелось бы, чтобы Александр Григорьевич сам снялся с выборов. Пусть ему правду скажут. Не хочет народ его. Я вот когда оставлял подпись за Бабарико, то рядом как раз стояли люди, которые собирали подписи за Лукашенко. К ним никто не подходит. За Бабарико – очередь.

Я же вижу, как голосует народ. А Лукашенко говорят неправду. Он опять хочет силовым методом и вот этими всеми подтасовками остаться. Это методы 90-х годов, бандитские – так оставаться у власти. Я не понимаю, для чего ему это нужно. Хватит уже! 26 лет, по-моему, достаточно. Это очень большой срок. Поэтому [ему надо] просто спокойно уйти, [нам надо] сказать ему спасибо – и пусть идет отдыхает. Я хочу перемен. И я за перемены. Подчеркиваю, что мирные перемены.

– Понятно. Скажите, а сейчас вы тренируете?

– К сожалению, четыре года не работаю. Почему? Скажу вам честно – я люблю работать на результат. Сейчас у нас школы остались без тренеров. Просто все тренеры уехали. Очень мало тренеров, которые могут что-то сделать. И то, что сейчас тренеры делают, – меня это не устраивает.

– Вы же в Беларуси сейчас?

– Да, в Беларуси. И сейчас занимаюсь своим здоровьем. У меня очень плохо со здоровьем. Много отдал белорусской гимнастике. Я почти 20 лет был главным тренером сборной. И я работал всегда на пределе своих возможностей, потому что от ребят требовал всегда максимум. И, конечно, от себя требовал максимум. Выкладывался по максимуму.

Наверное, поэтому износился рано. Вот сейчас занимаюсь своим здоровьем. Но сейчас им трудно заниматься. Вот я операцию одну сделал, сейчас мне нужно повторно что-то сделать, но не могу. Мне нужно обязательно лечь бы в гастроэнтерологию. А лечь я не могу, потому что все отделения заполнены коронавирусными больными. Мне надо ждать. А дождусь или нет – я не знаю.

– У вас что-то серьезное?

– У меня серьезные проблемы со здоровьем. Мне нужна вторая операция обязательно. А как это сделать – я не знаю. Я уже разговаривал с заведующей, которая со мной очень хорошо общается. Она мне говорит: «Дорогой мой, пока надо потерпеть, потому что гастроэнтерология не работает». Вот сижу на кашках, на диетке.