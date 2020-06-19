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В Минске задержаны журналисты радио «Свобода» и Reuters, а также члены инициативных групп

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  • 19.06.2020, 20:11
  • 14,502
В Минске задержаны журналисты радио «Свобода» и Reuters, а также члены инициативных групп
фото: nn.by

(обновляется) Власти пытаются помешать проведению акции солидарности с политзаключенными.

Стало известно, что ОМОН задержал членов инициативных групп потенциальных кандидатов в президенты и журналистов. В прямом эфире была задержана съмочная группа Белорусской службы радио "Свобода" и журналистка телеканала "Белсат". Есть информация о задержании журналиста агентства Reuters.

Бороться с собственными гражданами Лукашенко отправил целого заместителя министра внутренних дел Александра Барсукова. Именно он руководил действиями ОМОНа в Минске.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-репортаж событий в Минске и других городах.


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