Герой-афганец на пикете Тихановской: Люди жаждут свободы и справедливости 2.06.2020, 8:32

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Фото: racyja.com

Александр Сахарук рассказал о невиданных размерах очереди в Бресте.

По словам активиста профсоюза РЭП в Бресте Александра Сахарука, имеющего награды ветерана военных действий в Афганистане, очередь к столам сборщиков подписей за Светлану Тихановскую составляла около 3000 человек, сообщает «Радыё Рацыя».

«Она длиннее, чем очередь в мавзолей Ленина в советские времена. С двух сторон, с трех сторон стоят люди, длинные очереди - все это показывает, что люди выдавливают из себя раба. В основном это были молодые люди - это уже приятно. Таких, как я, за 50, тоже было очень много. Эта очередь стоит в том числе и за свободу Сергея Тихоновского. Пока что молчаливая, но это уже солидарность», - говорит Александр Сахарук.

По словам Александра Сахарука, его дети родились, выросли, создали семьи и завели детей при Лукашенко. И он не хочет, чтобы его внуки росли при диктаторе. По словам Сахарука, Лукашенко и его метод управления разрушили страну и привели людей к нищете. Люди больше не хотят видеть Лукашенко во власти. Очереди на пикеты к Тихановской показывают, что люди жаждут свободы и справедливости.