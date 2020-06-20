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К полковнику никто не едет

5
  • 20.06.2020, 11:28
  • 5,294
К полковнику никто не едет

Парадный конфуз «главнокомандующего».

Мало того, что к Путину на парад Победы отказались ехать мировые лидеры, даже те, кто вроде обещались раньше, вроде Макрона, Абэ и Земана. Один за другим отказываются и главы стран СНГ, пишет телеграм-канал «Серпом По».

Сначала в отказ ушел президент Азербайджана Алиев, сославшись на тяжелую эпидобстановку. За ним по той же причине – премьер Армении Пашинян. А сегодня отказался и Бердымухамедов: туркменский Аркадаг внезапно вспомнил, что у него день рождения, который он привык праздновать со своим народом.

А главное – взамен себя все шлют всего лишь министров обороны.

Может, и Путину от парада воздержаться, отправив вместо себя Шойгу?

Ельцинского парада Победы 1995 года, когда 9 мая на Поклонной горе собрались лидеры не только «братских республик», но и основных мировых держав, Путину явно не повторить.


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