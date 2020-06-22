Виктор Бабарико: Белорусы — нация с великой историей 11 22.06.2020, 17:08

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ВИКТОР БАБАРИКО

ФОТО: BABARIKO.BY

Сильное видео будущего президента Беларуси.

Во время одного из стримов выдвигающийся в президенты Беларуси Виктор Бабарико призвал белорусов быть настоящими хозяевами своей страны. Видео опубликовано на Youtube-канале Виктора Бабарико.

«Кто-то, не важно кто, присвоил себе право говорить от имени страны. Кто-то считает, что белорусы — это его крепостные, которыми можно помыкать. Я хочу сказать, что белорусы — это нация с богатой историей. Не важно, какая она была, тяжелая или легкая, но белорусы сами определяли всегда свою жизнь, и никто не имеет права присваивать нашу страну.

Мы говорим, что все благосостояние страны построено и завоевано народом. Никто не имеет права говорить, что я или мы дали этой стране счастье. Счастье страны, счастье каждой семьи, счастье каждого человека — это заслуга белорусского народа. Я хочу, чтобы вы четко понимали. Все изменения, которые происходят в Беларуси — это изменения, право на которые дано только белорусскому народу. Белорусский народ вынесет собственное свое мнение о том, кто и как временно будет представлять его с целью обеспечить благосостояние всего белорусского народа. Это очень важное для меня заявление. И я действительно верю в то, что мы не «народец» — мы народ, свободный, счастливый».

Напомним, белорусские блогеры инициировали проведение Флешмоба солидарности с медиками и героями, которые сидят за нашу свободу. Они предлагают каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00, открывать окна, выходить на балкон, и стучать тапками, хлопать, бить кастрюлями, включать известные песни: «Стены рухнут», «Перемен», «Уходи».

Главное делится фото и видео с остальными.

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