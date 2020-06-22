В Украине запустили автоматическое назначение пенсий 22.06.2020, 18:33

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Пенсионный фонд Украины разработал и внедрил в опытную эксплуатацию новую сервисную услугу.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины, на данном этапе услуга будет доступна на вэб-портале электронных услуг Пенсионного фонда для пользователей с квалифицированной электронной подписью.

Министерство пообещало в ближайшее время внедрить эту услугу и для пользователей без электронной подписи – они смогут авторизоваться с помощью BankID.