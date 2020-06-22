В Украине запустили автоматическое назначение пенсий
- 22.06.2020, 18:33
- 2,610
Пенсионный фонд Украины разработал и внедрил в опытную эксплуатацию новую сервисную услугу.
Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины, на данном этапе услуга будет доступна на вэб-портале электронных услуг Пенсионного фонда для пользователей с квалифицированной электронной подписью.
Министерство пообещало в ближайшее время внедрить эту услугу и для пользователей без электронной подписи – они смогут авторизоваться с помощью BankID.