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Барселонская опера устроила концерт для растений

  • 24.06.2020, 22:24
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Барселонская опера устроила концерт для растений
фото: Liceu Opera Barcelona

Это первый концерт в театре с начала пандемии.

Барселонская опера Liceu устроила первый концерт с начала пандемии нового коронавируса и карантинных ограничений, связанных с ней. Концерт, состоявшийся 22 июня, был необычным: вместо зрителей на сиденьях расположились 2292 растения, передает zn.ua.

Как сообщается на сайте оперы, после концерта растения пожертвовали работникам здравоохранения, которые борются с распространением болезни на передовой. Музыканты исполнили для растений миниатюру "Хризантемы" Джакомо Пуччини.

фото: Liceu Opera Barcelona

Отмечается, что таким образом театр хотел предложить интересный способ возвращения к активности и продемонстрировать единение с природой.


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