Барселонская опера устроила концерт для растений
- 24.06.2020, 22:24
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Это первый концерт в театре с начала пандемии.
Барселонская опера Liceu устроила первый концерт с начала пандемии нового коронавируса и карантинных ограничений, связанных с ней. Концерт, состоявшийся 22 июня, был необычным: вместо зрителей на сиденьях расположились 2292 растения, передает zn.ua.
Как сообщается на сайте оперы, после концерта растения пожертвовали работникам здравоохранения, которые борются с распространением болезни на передовой. Музыканты исполнили для растений миниатюру "Хризантемы" Джакомо Пуччини.
Отмечается, что таким образом театр хотел предложить интересный способ возвращения к активности и продемонстрировать единение с природой.