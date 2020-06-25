Бунт в СК Беларуси: семь следователей отказались фабриковать дело Сергея Тихановского 118 25.06.2020, 8:16

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Фото: Сергей Тихановский / Фейсбук

Дело против народного блогера — политическое.

Это понимают и в Следственном комитете РБ, которому поручили расследование дела народного блогера Сергея Тихановского.

Об этом сайту Charter97.org сообщил источник в Следственном комитете Беларуси.

«Семь следователей Следственного комитета подали рапорта на увольнение, когда им пытались передать уголовное дело Сергея Тихановского. Коллеги отказались это сделать, поскольку понимают, что дело политическое, доказательств никаких нет и им придется идти на преступление и подлог. Начальство решило замять скандал, чтобы не было шума, рапорта порвали. Но бунт в Следственном комитете - факт», - сообщил источник.

Напомним, народный блогер Сергей Тихановский был задержан 29 мая в результате провокации.