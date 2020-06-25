«Никогда еще в России Сашу Таракана так не унижали» 69 25.06.2020, 8:18

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ФОТО: ТАСС

Все понимают, что его срок подошел к концу.

Никто не хочет общаться с Сашей Тараканом. Визит Лукашенко в Москву четко показал, что друзей у него не осталось, пишет телеграм-канал «Баста!».

Президент России демонстративно не подал руку младшему сыну Лукашенко, самого Сашу «забыли» упомянуть во время перечисления руководителей государств, которые приехали на Парад Победы.

Никаких переговоров, никаких разговоров - ни до парада, ни во время, ни после. При этом время поговорить с президентами Казахстана, Узбекистана, Молдовы и Таджикистана Владимир Путин нашел. Поэтому сразу после завершения всех официальных мероприятий – спешный отлет в Минск.

Еще одна причина быстрого возвращения – сашины страхи. Как-бы чего не случилось во время отсутствия и как-бы не задержаться в Москве уже помимо своей воли.

Никогда еще, наверное, в России Сашу так не унижали. Все понимают, что его срок подошел к концу и смысла о чем-то говорить с ним нет.

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