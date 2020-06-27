Неожиданный провал Путина 8 27.06.2020, 10:49

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Ставка на историю не оправдала надежд Кремля.

Всего несколько дней назад президент Владимир Путин опубликовал в журнале The National Interest статью о Второй мировой войне и ее причинах. Путин долго анонсировал этот материал и, по собственным словам, долго над ним работал и пользовался при написании множеством архивных документов. Однако результат больше напоминает политическое послание, нежели исторический труд. И неважно, писал ли его Владимир Путин или кто-нибудь из его консультантов. Важно, что в статье повторяются все советские клише. Перелома в кремлевском видении истории не случилось, пишет чешское издание Info (перевод - inosmi.ru.

Если под статьей об истории подписывается историк, то следует спросить почему. В случае политика ответить проще, поскольку дело всегда в политике. Что касается выше упомянутой статьи, то дело даже в большей степени в политике внутренней, чем внешней. В ней Путин интерпретирует историю в соответствии с советскими клише, опуская при этом неудобные аспекты. Статья также отчасти отражает советский опыт Второй мировой войны, с которой СССР столкнулся только после нападения германских войск в июне 1941 года. Таким образом, у них другой опыт, и поэтому статья в большей степени ориентирована на российскую публику.

Нынешняя кремлевская власть вообще полностью обращена в прошлое, что еще более очевидно сейчас, перед голосованием об изменениях в конституции. Практически все так или иначе соотносится с историческими событиями. Вторая мировая война и роль Советского Союза в ней — обязательные элементы. Кстати, в упомянутой статье тоже проводится аналогия между российским участием в сирийском конфликте и Второй мировой войной. В другой раз в контексте борьбы с коронавирусом Путин упомянул печенегов и половцев, вызвав тем самым, совершенно обоснованно, бесчисленное количество шуток.

Но проблема в том, что россияне стали задаваться вопросом, что же нынешняя власть сделает для улучшения их жизни? Победа над печенегами вряд ли обеспечит рабочими местами и достойной заработной платой. Победой во Второй мировой войне с трудом можно объяснить рядовым россиянам, почему их солдаты должны умирать в таких странах, как Сирия или Ливия, где, как и в случае, например, Украины, они официально даже не присутствуют. Да, все еще работает запугивание 90-ми, эпохой развала и полураспада страны, но Владимир Путин находится у власти уже более 20 лет и, понятно, не может все сваливать на Ельцина.

Военный парад, запланированный на 24 июня, совсем не пользуется той поддержкой, на которую, скорее всего, рассчитывали в Кремле. В России по-прежнему регистрируются около восьми тысяч новых случаев заражения коронавирусом в день, и часть общественности считает парад проявлением безответственности. Неудивительно, что представители некоторых городов и регионов, например, Челябинска, Пскова, Перми, Ярославля и Якутска, из-за пандемии коронавируса отказались от проведения у себя парадов. Мобилизационный эффект совершенно не гарантирован, а вот опасность, что их обвинят в пропаганде в ущерб здоровью граждан, вполне реальна.

Ссылок на прошлое уже не достаточно, а обещания светлого будущего тоже звучат уже не слишком убедительно. В определенной мере это подтвердил и недавний удачный запуск ракеты «Фалькон 9» компании SpaceX Илона Маска. Космическая программа в России — один из любимых лейтмотивов. Кстати, обнулить все прежние президентские сроки Владимира Путина предложила Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт. Россияне продолжают отправлять в космос только варианты советских ракет, пусть и модернизированных, а Илон Маск предложил совершенно новую ракету, построенную частной компанией и сулящую значительным снижением расходов на доставку грузов в космос. Но дело не только в космосе. Россия теряет специалистов почти во всех областях, и зачастую именно потому, что они уезжают за границу.

Статья Путина — всего лишь очередная попытка из целой серии обратиться к истории для легитимации современности накануне голосования об изменениях в конституцию. Для историков она не представляет никакой ценности и писалась вообще не для этого. Однако она может не принести результата уже хотя бы потому, что великое прошлое интересно нормальному человеку меньше, чем день завтрашний. Если в начале своего правления Владимир Путин давал народу стабильностью и переменами шанс на лучшую жизнь, то теперь он как будто повторяет, что все хорошее уже прошло.