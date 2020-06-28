Археологи раскрыли тайну скифских амазонок 1 28.06.2020, 9:33

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Исследователи провели анализ ДНК у одного из найденных древних воинов.

Анализ ДНК показал, что похороненный с оружием в кургане Сарыг-Булун в российской республике Тыва молодой скифский воин оказался 13-летней девочкой.

Открытие доказывает, что женщины у племени скифов участвовали в охотничьих или военных походах, подчеркивают авторы работы, пишет nv.ua.

Команда из России нанесла на карту геном 2600-летних скифских останков, которые были обнаружены в деревянном саркофаге с множеством оружия еще в 1988 году.

«Этот ребенок изначально считался мужчиной, потому что с ним были обнаружены археологические находки, которые обычно приписываются мужчинам: топор, лук, стрелы», — сказала археолог Варвара Бусова из Российской академии наук.

Но ДНК ребенка показала, что останки на самом деле были женскими. «Это означает, что мы можем с некоторой вероятностью сказать, что скифские девушки также участвовали в охотничьих или военных походах», — добавила Бусова.

Девушка-воин была похоронена в современной сибирской республике Тыва с топором, березовым луком и колчаном с десятью стрелами, длиной около 70 сантиметров, с костяными и бронзовыми наконечниками. Из-за плотного прилегания гроба из лиственницы ее останки были частично мумифицированы.

«Эта молодая амазонка еще не достигла возраста 14 лет», — говорит ведущий автор нового исследования, археолог Марина Килуновская из Института истории материальной культуры Российской академии наук.

Девушка была одета в длинную шубу, рубашку, брюки или юбку. Используя сканирующий электронный микроскоп, исследователи обнаружили, что ее верхняя одежда состоит из лоскутов шкуры грызунов, которые родственны тушканчикам. Углеродная датировка других могильных предметов отнесла погребальный комплекс с 7−5 векам до нашей эры, что является ранним скифским периодом.

По словам Бусовой, исследовательская группа теперь хотела бы получить более точные данные о датировках останков молодой девушки-воина, исследовать состав металлических могильных предметов и заняться восстановлением и сохранением найденного. Они также надеются, что компьютерная томография останков может подсказать, как погибла молодая женщина-воин.

Открытие «невольно возвращает нас к мифу об амазонках, которые сохранились до наших дней благодаря Геродоту», — написала команда в своей статье.

На протяжении веков мифы об амазонках были приукрашены, но теперь у нас есть возможность узнать больше о воительницах, которые стоят за мифами, благодаря современным археологическим исследованиям и изучению ДНК.