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Опрос: Рейтинг Зеленского за месяц упал на девять процентных пунктов

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  • 29.06.2020, 15:18
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Опрос: Рейтинг Зеленского за месяц упал на девять процентных пунктов

Рейтинг неодобрения Зеленского впервые с момента его вступления в должность превысил рейтинг одобрения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

"Оценивая действия органов власти в мае – июне этого года, 38% респондентов ответили, что одобряют действия и заявления президента Владимира Зеленского (в мае – 47%); 45% – не одобряют (в мае – 37%)", – отметили в КМИС.

В институте добавили, что рейтинг неодобрения действий Зеленского впервые с момента его вступления в должность превысил рейтинг одобрения.


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